حقق قطاع الزراعة في تركيا أعلى صادرات في تاريخه خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2023، بقيمة بلغت 14 ملياراً و58 مليون دولار.

وبفضل السياسات الاقتصادية التي تعطي الإنتاج والصادرات الأولوية، تواصل القطاعات في تركيا تسجيل الأرقام القياسية في مجال التصدير.

واستحوذت الصادرات الزراعية التي زادت 4.8% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2022 على 13.7% من إجمالي المبيعات الخارجية لتركيا.

وبلغت عائدات تصدير الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها 4 مليارات و738 مليون دولار، كما بلغت الفواكه والخضراوات الطازجة ملياراً و424 مليون دولار، والزيتون وزيت الزيتون 480 مليوناً و269 ألف دولار، ونباتات الزينة 76 مليوناً و512 ألف دولار.

وتجاوزت صادرات الخضراوات والفواكه الطازجة إلى روسيا 400 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.