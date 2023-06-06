بلغ حجم التبادل التجاري بالعملة التركية 287 ملياراً و59 مليون ليرة (الدولار الأمريكي الواحد يعادل تقريباً 21.45 ليرة تركية)، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وحسب بيانات وزارة التجارة التركية، فإن التبادل بالعملة المحلية ارتفع 138.8% بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

على صعيد الصادرات، بلغت نسبة نمو الصادرات بالعملة المحلية 90.6%، خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 77.7%.

وبحلول مارس/آذار الماضي وصل عدد البلدان التي لديها تبادل تجاري بالعملة التركية إلى 165 دولة.

يُذكَر أن إجمالي الصادرات التركية بلغ في مايو/أيار الماضي 21.7 مليار دولار، محقّقاً نمواً 14.4%.