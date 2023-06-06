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صور | بيرقدار قزل إلما.. أول مسيّرة تركية تحلّق ضمن سرب مقاتلات مأهولة
أصبحت المسيّرة التركية بيرقدار قزل إلما أول مسيرة تحلّق في الأجواء برفقة نظيراتها المأهولة، إثر مشاركتها في عدة طلعات استعراضية، جذبت من خلالها أنظار العالم.
صور | بيرقدار قزل إلما.. أول مسيّرة تركية تحلّق ضمن سرب مقاتلات مأهولة
المسيرة التركية بيرقدار قزل إلما. / صورة: AA
6 يونيو 2023

سجّلت الطائرة التركية بيرقدار قزل إلما اسمها في تاريخ الطيران باعتبارها أول مقاتلة مسيّرة تحلّق في الأجواء برفقة نظيراتها المأهولة.

وحلّقت بيرقدار قزل إلما جنباً إلى جنب مع مقاتلات F-16 مطلع مايو/أيار الماضي، على هامش مهرجان تكنوفيست 2023 لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي أقيم بمدينة إسطنبول.

وقبل ذلك بأيام، حلّقت بيرقدار قزل إلما جنبا إلى جنب مع مقاتلات سولو ترك الاستعراضية من طراز F-5 في أجواء إسطنبول أيضاً.

وبهذا تكون بيرقدار قزل إلما أول مقاتلة مسيرة تحلّق ضمن سرب مع مقاتلات أخرى مأهولة، حسب بيان لشركة بايكار التركية المصنّعة لها.

كما نفّذت المقاتلة المسيرة التركية طلعات أخرى برفقة المسيّرة الهجومية بيرقدار أقنجي التي هي الأخرى من إنتاج شركة بايكار للصناعات الدفاعية.

وعلى عكس الطائرات المسيرة فإن بيرقدار قزل إلما تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام القتال جو-جو مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكّن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطط أن تؤدي بيرقدار قزل إلما المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وهي قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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