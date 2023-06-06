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قرغيزستان.. حملة اعتقالات واسعة بعد محاولة انقلاب فاشلة
بعد أيام  من زيارة رئيس المجلس الأوروبي، اعتقلت السلطات القرغيزستانية ما يزيد على 30 شخصاً بمناطق متفرقة بالبلاد على خلفية اتهامهم بـ"محاولة انقلاب".
قرغيزستان.. حملة اعتقالات واسعة بعد محاولة انقلاب فاشلة
قرغيزستان.. حملة اعتقالات واسعة بعد محاولة انقلاب فاشلة / صورة: AA
6 يونيو 2023

كشف جهاز الأمن القومي في قرغيزستان الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من 30 شخصاً على خلفية "محاولة انقلاب".

وجاء في مقطع مصور نشره جهاز الأمن القومي على تويتر، أنه اعتقل "أكثر من ثلاثين شخصاً في قرغيزستان، لاتهامهم بمحاولة تنظيم أعمال شغب وانقلاب".

ووثق المقطع اعتقال عناصر أمن الاثنين، عدداً من الأشخاص من مناطق متفرقة من البلاد على خلفية اتهام مجموعة تضمّ أكثر من 100 شخص بأنها نظمت "اجتماعات سرية لمناقشة خطط من أجل السيطرة على السلطة بالقوة".

ووُجّهت الاتهامات إلى زعيمة حزب "المجلس الشعبي" غير الممثَّل في البرلمان، بأنها الرأس المدبّر في هذه المجموعة.

واتهمت السلطات المجموعة بأنها كانت "ستتلقى قريباً تمويلاً من الخارج".

وجاءت الاعتقالات بعد أيام فقط من زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لقرغيزستان، في زيارة تَعهَّد خلالها الرئيس صدر جباروف بـ"استعداده للعمل مع الاتحاد الأوروبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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