سياسة
3 دقيقة قراءة
هاجمها متطرفون بسبب حجابها.. حملة أوروبية ضد وزيرة تركية جديدة
تواجه وزيرة الأسرة التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، حملة عنصرية شرسة من سياسيين وحقوقيين أوروبيين منذ توليها الوزارة، ما القصة؟
هاجمها متطرفون بسبب حجابها.. حملة أوروبية ضد وزيرة تركية جديدة
تعرّف وزيرة الأسرة التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش / صورة: AA
6 يونيو 2023

ما أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة الحكومة الجديدة التي تضمنت ماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، حتى أطلق متطرفون حملة تحريضية واسعة ضدها بسبب حجابها ومواقفها السياسية التي توافق سياسة بلادها في قضايا ذات أهمية تاريخية وسياسية.

وتعرضت الوزيرة الجديدة إلى حملة عنصرية موجهة شارك فيها سياسيون أوروبيون وأعضاء في أحزاب يمينية متطرفة.

لم يحتفِ هؤلاء برحلة وصول امرأة مميزة ذات تاريخ سياسي حافل رغم صغر سنها إلى منصب وزاري رفيع، على النقيض من ذلك، شنّوا هجوماً واسعاً على الوزيرة بسبب "حجابها" وحريتها الدينية، وكذلك انتمائها الواضح إلى تركيا رغم حملها الجنسية البلجيكية أيضاً، حيث وُلدت وبدأت حياتها السياسية هناك.

وشنّت أسيتا كانكو، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التحالف الفلمنكي الجديد (يميني متطرف)، المعروفة بمواقفها العنصرية تجاه المسلمين، هجوماً حاداً على غوكطاش، واعتبرت أن فوزها "يعزز من إذلال المرأة تحت مسمى القيم الإسلامية". وفق مزاعمها.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها كانكو عبر صفحتها الرسمية في تويتر، وقالت في إشارة إلى تولي غوكطاش عضوية البرلمان الأوروبي لمدة 10 سنوات (2009-2019)، إنها "لم تفعل شيئاً طوال تلك السنوات سوى الترويج للحجاب".

وأردفت كانكو: "الآن بوسعها أن تروج لأفكارها بشكل أكبر.. (بعد توليها الوزراة)"، وأعربت عن "أسفها الشديد" أن يبقى ناخبو أردوغان يعيشون في بلجيكا "رغم أنهم لا يشاركوننا قيمنا".

بدوره، انتقد كيليان إيتيان، الحقوقي الفرنسي الوزيرة قائلاً إن تقلّدها منصب وزاري في تركيا جاء نتيجة "التسامح المبالغ فيه فيما يتعلق بمنح الجنسية المزدوجة (لذوي الأصول الأخرى من المهاجرين) والحقوق المماثلة".

وسام الملك ليوبولد

ولدت ماهينور عام 1982 في بروكسل لأسرة من أصول تركية، وتخرجت في تخصص الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم تمكنت من دخول البرلمان البلجيكي لتصبح أول برلمانية محجبة في أوروبا، لمدة 10 سنوات.

في عام 2019 انتهت حياتها السياسية في بلجيكا لدفاعها عن قضايا تتسق مع انتمائها التركي، وللمفارقة فقد حصلت على "وسام الملك ليوبولد" في العام نفسه تقديراً لجهودها في المجالات الاجتماعية والإنسانية، إذ عملت في العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة.

وفي عام 2020 تولت منصب سفيرة تركيا في الجزائر، قبل أن تتسلم منصبها الجديد كوزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الحكومة التركية الجديدة.

وفي كلمتها بعد تسلم حقيبتها الوزارية، أعربت غوكطاش عن امتنناها للرئيس رجب طيب اردوغان على الثقة التي منحها إياها لنيل شرف خدمة الشعب عبر تعيينها في الحكومة المُشكّلة في ضوء رؤية "قرن تركيا".

وذكرت أن تركيا باتت دولة يشار إليها نموذجاً في الخدمات الاجتماعية بالعالم، وأن السياسات الاجتماعية الشاملة التي تركز على الفرد والأسرة تحظى بنصيب كبير في هذا النجاح.

وأكدت حرصها على التركيز على الأنشطة المتعلقة بالأسرة في المرحلة القادمة أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us