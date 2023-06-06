سياسة
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تركيا.. إنتاج الغاز المسال يحقق أرقاماً قياسية خلال 2022
ارتفع إنتاج تركيا من الغاز المسال بنسبة 8.53% خلال عام 2022، مقارنة بالعام الذي قبله، حسب تقرير لهيئة تنظيم سوق الطاقة التركية التي قالت إن أنقرة استوردت الغاز المسال من 16 دولة ومنطقة خلال العام ذاته.
تركيا.. إنتاج الغاز المسال يحقق أرقاماً قياسية خلال 2022
تركيا.. ارتفاع إنتاج الغاز المسال 8.53% خلال 2022 / صورة: AA
6 يونيو 2023

عززت تركيا إنتاجها للغاز المسال بنسبة 8.53% خلال عام 2022 مقارنة بالعام الذي قبله.

وبلغ إنتاج تركيا من الغاز المسال مليوناً و100 ألف و359 طناً، خلال العام الماضي، حسب تقرير لهيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.

وعلى صعيد الاستيراد، بلغ إجمالي واردات تركيا من الغاز المسال، 3 ملايين و205 آلاف و122 طناً، خلال 2022، بزيادة بلغت 3.26% مقارنة بالعام الذي قبله.

وتصدّرت الجزائر قائمة الدول الأكثر تصديراً للغاز المسال إلى تركيا، تلتها الولايات المتحدة ثم روسيا.

واستوردت تركيا الغاز المسال من 16 دولة ومنطقة خلال العام الفائت.

أما فيما يتعلق بالصادرات فقد بلغ إجمالي صادرات تركيا من الغاز المسال 409 آلاف و898 طناً، محققاً نمواً بنسبة 88.76%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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