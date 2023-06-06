قال الكرملين الثلاثاء إن الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون التي تحتل روسيا جزءاً منها في جنوب أوكرانيا "تخريب متعمّد"، بينما أفاد مسؤولون بأن مدينة نوفا كاخوفكا تشهد "فيضانات".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "هذا عمل تخريبي متعمّد بشكل لا لبس فيه من الجانب الأوكراني جرى التخطيط له وتنفيذه بأمر من كييف"، مضيفاً أنه يرفض "بشدة" اتهامات السلطات الأوكرانية التي تنسب المسؤولية إلى موسكو.

وشدّد على أن "كل المسؤولية تقع على نظام كييف"، مؤكداً أن أحد أهداف هذا العمل كان "حرمان القرم من المياه"، وهي شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو عام 2014.

وحسب بيسكوف "قد يؤدي هذا العمل التخريبي إلى تداعيات وخيمة جداً على عشرات آلاف من سكان منطقة خيرسون" إضافة إلى "عواقب بيئية".

وبثّ التلفزيون الروسي صوراً من المدينة المطلة على نهر دنيبرو تظهر الساحة الرئيسية وقد غمرتها المياه، بينما بدت طيور البجع تسبح قرب المركز الثقافي الرئيسي العائد إلى الحقبة السوفيتية.

وقال مسؤول إدارة المدينة المعيّن من روسيا فلاديمير ليونتييف على تليغرام: "يرتفع منسوب المياه".

وأشار إلى أن السلطات أرسلت 53 حافلة لنقل الناس من نوفايا كاخوفكا ومنطقتين قريبتين إلى مناطق آمنة.

وتابع: "يعمل عناصر الإنقاذ والعاملون في إدارة المدينة والجنود.. ستُقدّم المساعدة لكل من يحتاجون إليها".

ونشر ليونتييف تسجيلاً مصوراً لنفسه وهو ينظر إلى المدينة من أعلى مبنى شاهق بينما ظهرت الساحة الرئيسية التي غمرتها المياه ونهر دنيبرو بالخلفية.

وذكر مراسل التلفزيون الروسي الرسمي من الساحة أن منسوب المياه يرتفع في محيط تمثال لـ"لينين" نصبته قوات موسكو بعدما سيطرت على المدينة في اليوم الأول للهجوم.