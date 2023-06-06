عقدت الحكومة التركية الجديدة أول اجتماعاتها الثلاثاء برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الاجتماع عقد في المجمّع الرئاسي بالعاصمة أنقرة الساعة 15:10 (12:10 تغ).

ومن المقرر أن يتركز جدول أعمال الاجتماع على الخطوات الاقتصادية المزمع اتخاذها، ومناقشة خريطة الطريق المستقبلية بشأن مكافحة الإرهاب، إلى جانب أمن الحدود.

وفي وقت سابق اليوم قال أردوغان في تدوينته: "أتاتورك العزيز، نقف أمامك اليوم مع أعضاء الحكومة الرئاسية الجدد في الولاية الثانية من نظام الحكومة الرئاسية. اليوم ومن خلال عقد الاجتماع الأول للحكومة، سنمضي قدماً وبسرعة نحو تحقيق هدف بناء مئوية تركيا".

وأضاف قائلاً: "باعتباري رئيساً لتركيا سأعمل على تقديم الخدمات لكل تركيا ولكل سكانها البالغ عددهم 85 مليون شخص".

وأردف: "بمشيئة الله تعالى سنجعل هذا العام الذي نعيش فيه حماسة وفخر بلوغنا مئوية جمهوريتنا، انطلاقة لحقبة النهضة في تركيا، ولترقد روحك بسلام".