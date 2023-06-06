سياسة
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سينمو بمعدل 3.2%.. البنك الدولي يعدّل توقعاته بشأن الاقتصاد التركي في 2023
أوضح تقرير للبنك الدولي أن الاقتصاد التركي سيحقق نمواً بنسبة 3.2% العام الجاري، عوضاً عن توقعات سابقة نشرها في يناير/كانون الثاني الماضي أفادت بنموه 2.7%. وأشار التقرير إلى مواصلة تركيا تقديم إسهام مهم بنمو منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.
سينمو بمعدل 3.2%.. البنك الدولي يعدّل توقعاته بشأن الاقتصاد التركي في 2023
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2024 إلى 4.3% بدل 4%، و4.1% لعام 2025 / صورة: AA
6 يونيو 2023

عدّل البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2023، بتحقيق نمو بنسبة 3.2% عوضاً عن 2.7% التي توقعها مطلع العام.

جاء ذلك في تقرير نشره الثلاثاء، حول التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي سيحقق نمواً بنسبة 3.2% العام الجاري، عوضاً عن توقعات سابقة نشرها يناير/كانون الثاني الماضي أفادت بنموه 2.7% فقط.

كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2024 إلى 4.3% بدلاً من 4% في السابق، وتوقع نمواً بنسبة 4.1% عام 2025.

وأشار التقرير إلى مواصلة تركيا تقديم إسهام مهم في نمو منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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