سياسة
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حفيظة غاية أركان.. ماذا تعرف عن أول سيدة تركية تترأس البنك المركزي التركي؟
يبرز اسم حفيظة غاية أركان بعد تعيينها رئيسة للبنك المركزي التركي لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في البلاد.
حفيظة غاية أركان.. ماذا تعرف عن أول سيدة تركية تترأس البنك المركزي التركي؟
أول سيدة تترأس المركزي التركي.. ماذا نعرف عنها؟ / صورة: AA
8 يونيو 2023

سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تعزيز فريقه الاقتصادي بعد فوزه بالانتخابات بقدرات وطاقات جديدة، وقد برز اسم حفيظة غاية أركان بعد تعيينها رئيسة للبنك المركزي التركي لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في البلاد.

واجتمعت أركان مؤخراً - وهي التي عادت من الولايات المتحدة سابقاً حاملة لقب - أصغر أستاذ مالي- مع محمد شيمشك وزير المالية التركي الجديد.

أركان في سطور

حفيظة غاية أركان من مواليد عام 1982، وهي خبيرة اقتصادية ومهندسة تركية وابنة مهندس ميكانيكي وأمٍّ كانت معلمة رياضيات.

تخرجت أركان في مدرسة إسطنبول الثانوية بالمرتبة الثانية، ودخلت قسم الهندسة الصناعية بجامعة بوغازيجي عام 1997 بتقدير ممتاز، وبعد ذلك انتقلت إلى الولايات المتحدة بعد قبولها من جامعة برينستون، وتلقت عروض منح دراسية من 9 جامعات، بما في ذلك ستانفورد وبرينستون وبوسطن وكورنيل وكاليفورنيا.

شغلت مناصب إدارية عليا بعدد من شركات الاستشارات المالية وأحد البنوك، وكانت من الاقتصاديين الشباب الذين لفتوا انتباه بعض المجلات الاقتصادية.

نالت أركان درجة الدكتوراه في الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية من جامعة برنستون، حسب صفحتها على "لينكد إن".

وأمضت نحو 8 سنوات في "فيرسلت ريبابليك بنك" الأمريكي الذي استحوذ عليه بنك "جيه بي مورغان" مؤخراً.

تدرجت أركان في بنك "فيرست ريبابليك" بين عدة مناصب حتى وصلت إلى منصب الرئيسة التنفيذية وكبيرة مسؤولي الاستثمار.

وخلال مسيرتها عملت أركان ما يقرب من عقد في بنك "غولدمان ساكس"، وعامين في شركة تيفاني آند كو، إلى جانب عضويتها في مجالس إدارات شركات أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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