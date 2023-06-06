أكّدت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي أن المرأة ساهمت في مراحل حركة "صفر نفايات" البيئية كافة.

جاء ذلك في رسالة فيديو أرسلتها أمينة أردوغان إلى الدورة الثانية للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي بدأت 5 يونيو/حزيران في نيروبي (كينيا)، وتستمر حتى 9 من الشهر ذاته.

وأعربت أردوغان عن ثقتها بأن تتمكن النساء والمتطوعون البيئيون عبر الاجتماع من إيجاد حلول تكون منارة للإنسانية.

وقالت: "هذه الاجتماعات تبعث فينا الأمل من أجل مستقبل أكثر استدامة للعيش بهذه الطبيعة، وسط تلاؤم مع الكائنات كافة".

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2022 وافقت منظمة الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2022 وقّعت عقيلة الرئيس التركي مع الأمين العام للأمم المتحدة بيان نوايا من أجل نشر المشروع في العالم.