سياسة
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أردوغان: سنعيد طرح مقترح تعديل الدستور على البرلمان
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب عقب أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة اعتزام حكومته إعادة طرح مقترح سابق لتعديل الدستور على البرلمان، مؤكداً أنّ الرؤية المتمثلة بـ"قرن تركيا" ستكون قائمة على "الاستقرار والثقة".
أردوغان: سنعيد طرح مقترح تعديل الدستور على البرلمان
أردوغان: سنخفّض التضخم ونقضي على ارتفاع الأسعار / صورة: AA
6 يونيو 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتزام حكومته إعادة طرح مقترح سابق لتعديل الدستور على البرلمان.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الثلاثاء عقب رئاسته الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمّع الرئاسي بأنقرة.

وقال أردوغان: "سنعرض مجدداً على البرلمان مقترحنا الخاص بالتعديل الدستوري الذي طرحناه على جدول أعماله قبل الانتخابات".

وأكد أنّ الرؤية المتمثلة بـ"قرن تركيا" ستكون قائمة على "الاستقرار والثقة".

كما أشار أردوغان إلى أنّ الحكومة في اجتماعها اتفقت على إعلان يومَي 26 و27 يونيو/حزيران الجاري إجازة إدارية، لتصبح عطلة عيد الأضحى المبارك 9 أيام.

وعن الانتخابات، شدّد أردوغان على أنه "لم يكن في هذه الانتخابات أي خاسر سوى شبكات الفتنة والفساد والتنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "أدعو مختلف أطياف الشعب التركي لقبول نتيجة الانتخابات والتوحّد لبناء مستقبل الوطن".

وتابع: "باسمي وباسم شعبي أشكر جميع من شاركونا احتفالنا من زعماء العالم الذين قطعوا إلينا آلاف الكيلومترات".

كما توجّه بالشكر إلى جميع أطياف الشعب التركي على المشاركة الكبيرة في الانتخابات.

على صعيد آخر لفت أردوغان إلى أن تضميد جراح منكوبي الزلزال من أولويات حكومته التي تعتزم بناء 650 ألف وحدة سكنية للمتضررين، 319 ألفاً منها في غضون عام.

وقال: "سنبني المدن التي ضربتها الزلازل أفضل مما كانت، وسنوفي بوعودنا لشعبنا".

كما شدّد على أن تركيا أثبتت علو كعبها في السياسة الخارجية بشتى الملفات والقضايا الدولية.

وواصل: "أصبحت القوة الناعمة التركية مثالاً يُحتذى في العالم، وصارت تركيا دولة لا يمكن الاستغناء عنها عالمياً".

ومن الجدير بالذكر أنّ الرئيس التركي أكد في خطاب مراسم تنصيبه طرح مقترح تعديل الدستور تحت قبة البرلمان قائلاً: "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حرّ ومدني وشامل، ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرةً لانقلاب عسكري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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