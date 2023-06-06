سياسة
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السودان.. تجدُّد الاشتباكات بين طرفَي النزاع بالأسلحة الثقيلة في الخرطوم
أفاد شهود عيان بأن اشتباكات اندلعت بمنطقة "جبرة" ومحيط مقر "سلاح المدرعات" جنوبي العاصمة الخرطوم مع إطلاق قوات "الدعم السريع" مضادات طيران. وذكروا أن الجيش السوداني حاصر ولاية الخرطوم من المحاور كافة.
السودان.. تجدُّد الاشتباكات بين طرفَي النزاع بالأسلحة الثقيلة في الخرطوم
حسب الشهود فإن الطيران العسكري حلّق في سماء الخرطوم بكثافة مع سماع أصوات دوي المدافع والانفجارات القوية / صورة: AFP
6 يونيو 2023

تجدّدت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" مساء الثلاثاء بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع تحليق مكثّف للطيران العسكري في العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات اندلعت بمنطقة "جبرة" ومحيط مقر "سلاح المدرعات" جنوبي العاصمة الخرطوم، مع إطلاق قوات "الدعم السريع" مضادات الطيران.

وحسب الشهود فإن الطيران العسكري حلّق في سماء الخرطوم بكثافة مع سماع أصوات دوي المدافع والانفجارات القوية وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في مناطق متفرقة من المدينة، من دون توافر معلومات عن المناطق المستهدفة.

وذكروا أن الجيش السوداني حاصر ولاية الخرطوم من المحاور كافة.

والأحد دعت الرياض وواشنطن الجيش السوداني و"الدعم السريع" للاتفاق مجدداً على وقف جديد "فعّال" لإطلاق النار، بعدما أعلن الجيش تعليق مشاركته بمباحثات جدّة بسبب ما قال إنه "عدم التزام قوات الدعم السريع تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات".

ومنذ مايو/أيار الماضي ترعى السعودية والولايات المتحدة مفاوضات بين الجيش و"الدعم السريع" بمدينة جدّة نجحت في الوصول إلى هدنة بين الجانبين، غير أنه جرى تعليقها مطلع يونيو/حزيران الجاري نتيجة "الانتهاكات الجسيمة والمتكررة" لوقف إطلاق النار المعلن بين طرفَي الصراع.

ويتبادل الطرفان السودانيان اتهامات ببدء القتال أولاً وارتكاب خروقات خلال سلسلة من الهدنات لم تُفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، والتي خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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