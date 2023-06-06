سياسة
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تفجير السد الأوكراني.. واشنطن ترجّح وقوع قتلى من دون تحديد الجهة المسؤولة
قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الانفجار الذي أحدث دماراً في سد بأوكرانيا أسفر "على الأرجح عن سقوط عديد من القتلى"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "لا يمكنها في هذه المرحلة تحديد ما حصل بشكل قاطع".
تفجير السد الأوكراني.. واشنطن ترجّح وقوع قتلى من دون تحديد الجهة المسؤولة
البيت الأبيض يرجّح سقوط “عديد من القتلى” في تفجير السد الأوكراني / صورة: AFP
6 يونيو 2023

أكد البيت الأبيض الثلاثاء أن الانفجار الذي أحدث دماراً في سد بأوكرانيا أسفر "على الأرجح عن سقوط عديد من القتلى"، لكنه لفت إلى عدم توافر أدلة ملموسة بعد تسمح بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة "لا يمكنها في هذه المرحلة تحديد ما حصل بشكل قاطع".

وأكد كيربي أن ما وقع كان "انفجاراً" وأحدث أضراراً "كبيرة"، لكنه بدا حذراً فشدّد على أن واشنطن لا تزال تنظر في الحادثة ولا يمكنها بعد توجيه أصابع الاتهام.

وقال إن الولايات المتحدة لم "تصل إلى خلاصة نهائية.. لا نزال نحاول جمع المعلومات والتحدث مع الأوكرانيين".

ولدى سؤاله عما إذا كانت مهاجمة السد تشكّل جريمة حرب قال كيربي: "من الواضح جداً أن التدمير المتعمّد للبنى التحتية المدنية غير مسموح به في قواعد الحرب".

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بإحداث فجوة كبيرة في سد كاخوفكا في هجوم رأت كييف فيه محاولة روسية لعرقلة هجومها المضاد المنتظر، علماً بأن قوات موسكو احتلت السد الواقع في جنوب أوكرانيا بعد ساعات من بدء الهجوم العام الماضي.

وأغرقت الفيضانات الناجمة عن الانفجار مدينة صغيرة وقرابة عشرين قرية، ما أدى إلى إجلاء 17 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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