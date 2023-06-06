سياسة
1 دقيقة قراءة
نادي الاتحاد السعودي يُعلن تعاقده مع بنزيما
أعلن نادي الاتحاد السعودي، الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.
نادي الاتحاد السعودي يُعلن تعاقده مع بنزيما
نادي الاتحاد السعودي يُعلن تعاقده مع بنزيما / صورة: ittihad
6 يونيو 2023

أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

ونشر الاتحاد على حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة تضمنت مقطع فيديو علق عليه بعبارة "البنز اتحادي.. الحظ اليوم كريم".

وذكر النادي الملقب بـ"العميد" أن بنزيما أمضى على عقد يربطه بالنادي حتى حزيران/ يونيو من عام 2026، دون أن يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويأتي رحيل بنزيما عن ريال مدريد لعدم توصل الطرفين لاتفاق حول التجديد، الأمر الذي وضع حداً لمشوار النجم الفرنسي مع الفريق الإسباني دام 14 عاماً، سجل خلالها 354 هدفاً وصنع 165 آخرين في 648 مباراة رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us