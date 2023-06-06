أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

ونشر الاتحاد على حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة تضمنت مقطع فيديو علق عليه بعبارة "البنز اتحادي.. الحظ اليوم كريم".

وذكر النادي الملقب بـ"العميد" أن بنزيما أمضى على عقد يربطه بالنادي حتى حزيران/ يونيو من عام 2026، دون أن يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويأتي رحيل بنزيما عن ريال مدريد لعدم توصل الطرفين لاتفاق حول التجديد، الأمر الذي وضع حداً لمشوار النجم الفرنسي مع الفريق الإسباني دام 14 عاماً، سجل خلالها 354 هدفاً وصنع 165 آخرين في 648 مباراة رسمية.