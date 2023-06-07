سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران تعيد رسمياً فتح سفارتها بالسعودية بعد إغلاق 7 سنوات
بعد إغلاق دام 7 سنوات، أعادت الحكومة الإيرانية فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض.
إيران تعيد رسمياً فتح سفارتها بالسعودية بعد إغلاق 7 سنوات
 إيران تعيد رسمياً فتح سفارتها بالسعودية بعد إغلاق 7 سنوات  / صورة: AFP
7 يونيو 2023

أعادت الحكومة الإيرانية الثلاثاء، رسمياً فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض، بعد إغلاق دام 7 سنوات.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" المحلية الرسمية أن الجمهورية الإيرانية أعادت فتح سفارتها في العاصمة السعودية.

كما بثّت قناة العربية السعودية مقطعاً يُظهِر لحظة إعادة افتتاح السفارة الإيرانية.

وقالت إن ممثلين عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية حضروا الافتتاح في مقر السفارة الذي كان مغلقاً لسنوات، بعد ترميمه بالكامل مؤخراً.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، وصول مسؤول إيراني لافتتاح سفارة بلاده في الرياض، وقنصليتها في جدة غربي المملكة.

ووفق البيان، "استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، نظيره الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي، والوفد المرافق له".

وأضاف البيان: "تأتي زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، والوفد المرافق له، لافتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية الإيرانية في جدة".

والاثنين أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إعادة فتح ابواب السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، وبعثة إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، رسمياً خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء.

وفي 10 مارس/آذار الماضي أعلنت السعودية وإيران توقيع اتفاق لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي 12 أبريل/نيسان الماضي وصل وفد إيراني إلى الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة، بعد وصول وفد سعودي إلى طهران في الثامن من الشهر ذاته لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده.

جاءت الزيارتان بعد أيام من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين السعودي والإيراني برئاسة وزيرَي خارجية البلدين، لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us