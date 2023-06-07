أعادت الحكومة الإيرانية الثلاثاء، رسمياً فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض، بعد إغلاق دام 7 سنوات.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" المحلية الرسمية أن الجمهورية الإيرانية أعادت فتح سفارتها في العاصمة السعودية.

كما بثّت قناة العربية السعودية مقطعاً يُظهِر لحظة إعادة افتتاح السفارة الإيرانية.

وقالت إن ممثلين عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية حضروا الافتتاح في مقر السفارة الذي كان مغلقاً لسنوات، بعد ترميمه بالكامل مؤخراً.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، وصول مسؤول إيراني لافتتاح سفارة بلاده في الرياض، وقنصليتها في جدة غربي المملكة.

ووفق البيان، "استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، نظيره الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي، والوفد المرافق له".

وأضاف البيان: "تأتي زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، والوفد المرافق له، لافتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية الإيرانية في جدة".

والاثنين أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إعادة فتح ابواب السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، وبعثة إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، رسمياً خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء.

وفي 10 مارس/آذار الماضي أعلنت السعودية وإيران توقيع اتفاق لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي 12 أبريل/نيسان الماضي وصل وفد إيراني إلى الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة، بعد وصول وفد سعودي إلى طهران في الثامن من الشهر ذاته لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده.

جاءت الزيارتان بعد أيام من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين السعودي والإيراني برئاسة وزيرَي خارجية البلدين، لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 2016.