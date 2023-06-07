استكملت كتيبة كوماندوز تابعة للجيش التركي، انتقالها إلى كوسوفو بناءً على طلب قيادة عمليات حلف شمال الأطلسي "ناتو".

والأربعاء وصلت الدفعة الأخيرة من كتيبة الكوماندوز التركية التابعة لقيادة لواء المشاة الميكانيكي رقم 65، إلى مطار آدم يشاري الدولي بالعاصمة بريشتينا.

وكان في استقبال الكوماندوز في المطار، السفير التركي في بريشتينا صبري تونج أنغيلي.

والكتيبة التركية التي ستؤدي مهامها كوحدة احتياط، من المقرر أن تعسكر في ثكنة السلطان مراد بكوسوفو.

وقبل أيام أعلنت وزارة الدفاع التركية عزمها إرسال كتيبة قوات خاصة من الجيش التركي إلى كوسوفو بناءً على طلب من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأردف البيان بأن "تركيا تواصل المساهمة في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، ضمن نطاق بعثات الأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفي إطار العلاقات الثنائية".

كما أكّد البيان أن أنقرة "تتابع من كثب التطورات في منطقة البلقان، حيث لدينا قيم تاريخية وثقافية مشتركة".

ودعت أنقرة الأطراف "إلى ضبط النفس من خلال الحوار، من أجل تسوية الأحداث الأخيرة التي تضرّ بالأمن والاستقرار الإقليميَّين، في شمال كوسوفو الصديقة والشقيقة".

ولفت بيان وزارة الدفاع التركية إلى أنه "بعد الأحداث التي وقعت في كوسوفو، وبناءً على طلب من قيادة القوة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في نابولي الإيطالية، عُيّنَت كتيبة كوماندوز تابعة لقيادة لواء المشاة الميكانيكي الخامس والستين (Kırklareli)، عُيّنَت سابقاً في قوة الناتو في كوسوفو (KFOR)، باعتبارها وحدة احتياطية".

ومنذ 26 مايو/أيار الماضي، ينظم الصرب المحليون شمال كوسوفو احتجاجات لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من دخول مباني البلديات لبدء مهامهم.

وتولّى رؤساء البلديات مناصبهم بعد الفوز بانتخابات محلية في 4 بلديات معظم سكانها من الصرب الذين قاطعوا الاستحقاق إلى حد كبير، ولم يشارك في الاقتراع سوى 1500 ناخب من أصل 45 ألفاً مسجَّلين.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عنها عام 2008.

وردّاً على التوتر شمالي كوسوفو، أمرت صربيا جيشها في أواخر مايو/أيار الماضي بالتقدم إلى الحدود مع كوسوفو، وحثّت الناتو على وقف العنف ضد الصرب المحليين.