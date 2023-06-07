أشارت مجموعة "العدالة للجميع" لحقوق الإنسان، ومقرها كندا، إلى أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات فإن معاداة المسلمين (الإسلاموفوبيا) في ازدياد في كندا.

وتحدث طه غيور، مدير مجموعة "العدالة للجميع" لحقوق الإنسان، ومقرها تورنتو، في الذكرى الثانية للهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 4 أفراد من عائلة باكستانية مسلمة في البلاد، قائلاً: "اتخذت الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات والبلديات خطوات ملموسة لتحسين الخطاب الكندي ورفع مستوى الوعي ضد الإسلاموفوبيا".

وقال: "اعتمد بعض البلديات مكافحة الإسلاموفوبيا إجراءً استراتيجياً ذا أولوية، وحتى قوانين مكافحة التحرش على أساسالإسلاموفوبيا في الشوارع، لكن رغم ذلك حدثت زيادة كبيرة في الهجمات على المساجد، بخاصة في مدينة مونتريال خلال شهر رمضان هذا العام".

وأكد غيور أن هذه الحوادث تُظهِر أن "ظاهرة الإسلاموفوبيا تتزايد في كندا وأن الوضع يزداد سوءاً".

وأشار إلى أن خلق بيئة أكثر أماناً للمسلمين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تمثيل أفضل للمسلمين، مضيفاً: "نريد أن نرى تمثيلاً أفضل للمسلمين في الحكومات المحلية في كندا".

وأوضح: "المسلمون ممثَّلون تمثيلاً ناقصاً في الحكومات المحلية، بما في ذلك المدن ذات الكثافة السكانية المسلمة". وقال غيور إنه يجب سنّ قانون يسمح لجميع الحكومات المحلية بجعل مكافحة الإسلاموفوبيا أولوية.

وجرى إحياء الذكرى السنوية لحادثة مقتل عائلة أفضل الباكستانية بحفل أقيم في موقع الهجوم الإرهابي في لندن، أونتاريو، حيث قُتلوا قبل عامين بهجوم إرهابي، وأفادت تقارير بتنظيم عديد من الأحداث طوال شهر يونيو لإحياء ذكرى الأسرة.

وأشاد عمدة لندن جوش مورغان، في حديثه في الحفل، بفطنة الجالية المسلمة في المدينة ووصفها بأنها "غير عادية".

وقال مورغان إن "محاربة أي شكل من أشكال الكراهية تتطلب الشجاعة والقيادة والقدرة على الوقوف والاستمرار كل يوم. مرونة أعضاء الجالية المسلمة في لندن ليست شيئاً يحظى باهتمام قصير المدى".

في سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه عيّن المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية أميرة الغوابي "أول ممثلة خاصة لكندا في الحرب ضد معاداة المسلمين".

وذكر أن الغوابي ستقدّم المشورة للحكومة الكندية في مكافحة معاداة المسلمين بصفتها مستشارة خبيرة بشأن السياسات الشاملة والمقترحات التشريعية واللوائح لزيادة وعي الجالية المسلمة في البلاد.