قالت صحيفة الغارديان في افتتاحية لها إنّ سياسة حكومة المحافظين تجاه طالبي اللجوء السياسي قاسية، وهي "سمة النظام وليست مجرد خلل فيه".

ورأت أن الإجراءات التي تنزع الإنسانية عن طالبي اللجوء السياسي هي مَعْلَم مهمّ للتشريعات الوحشية التي تحاول حكومة ريشي سوناك تمريرها، وفق الصحيفة.

وقالت إنه خلافاً للرأي السائد، تستقبل بريطانيا عدداً أقل من طالبي اللجوء مقارنة مع جيرانها، ففي العام الماضي جرى تقديم 74.751 طلب لجوء، ومع أن هذا هو أعلى معدل سنوي في بريطانيا منذ عام 2022، فإنّ فرنسا تسمح بضِعف هذا الرقم، فيما لدى ألمانيا ثلاثة أضعافه.

وبدلاً من تحمّل جزء من عبء الفوضى التي عمّت معظم أنحاء العالم مع الدول الغنية، يريد سوناك عدداً أقل من طالبي اللجوء، كما يقوم بـ"شيطنة" من وصلوا إلى بريطانيا بالفعل أو القادمين عبر القوارب.

ووفق الغارديان، يجري تصوير هؤلاء خطأ على أنهم مهاجرون اقتصاديون يستغلّون الكرم البريطاني لاحتياجاتهم، ويخلقون تأخيراً في معالجة الطلبات، ويضيعون مصادر الدولة، وأنهم أيضاً زبائن للمهربين الذين لا ضمير ولا وازع لهم، ومن هنا فنزع الإنسانية هو جزء من شرعنة القسوة.

ومع ذلك لم تنجح هذه اللغة في منع وصول القوارب، وهو فشل بات يؤثر في شعبية سوناك في الاستطلاعات التي تحدثت عن تراجع في وصول قوارب المهاجرين بنسبة 20%، في وقت زادت فيه نِسَب تدفق المهاجرين في بقية دول أوروبا.

ووفق الصحيفة، يرى سوناك أن هذا دليل على نجاح "خططه"، التي وصفتها الصحيفة بـ"اللاإنسانية"، لمنع القوارب من العوم عبر القنال الإنجليزي (بحر المانش).

ويمنع تشريع الحكومة استقبال الطلبات من الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القوارب ومنحهم رحلة بلا عودة إلى رواندا. ولهذا السبب جرى وصف الخطط بالعنصرية وغير القانونية وغير الفعالة.

وترى الصحيفة أن "الردع" لن يؤدي إلى تراجع أرقام طالبي اللجوء السياسي، فيما ذكر المحامي كولين يو هويرى أن لأرقام الحكومة المتدنية تفسيراً آخر، وهو تحول المهاجرين إلى الطرق السرية لتجنب اكتشافهم، أو سوء الظروف الجوية التي كانت أسوأ من العام الماضي، أو لأن المغادرة من الساحل الفرنسي باتت صعبة.