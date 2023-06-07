قال نائب رئيس الوزراء البحريني خالد بن عبد الله آل خليفة، إن البحرين تثمّن عالياً العلاقات مع تركيا، وتواصل الترحيب بدور أنقرة في المنطقة والعالم، ومشاركتها الإيجابية ودورها كنموذج يحتذى به في التنمية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء البحريني، في تصريح لوكالة الأناضول على هامش مشاركته في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العلاقات بين البلدين، تركيا والبحرين، قوية وقائمة على الاحترام والتفاهم المتبادَلَين.

وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وتركيا بدأت قبل 50 عاماً، وشهدت كثيراً من الزيارات الرسمية التي تؤكّد عمق العلاقات الثنائية.

ولفت إلى أن البلدين وقّعَا حتى الآن 38 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عديد من المجالات المختلفة مثل الشباب والتعليم والدفاع والصناعة.

وذكر أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أجرى زيارتين رسميتين لتركيا، كانت الأخيرة عام 2016.

وأوضح الشيخ خالد أن الملك حمد بن عيسى أكد خلال هذه الزيارات أهمية تعزيز العلاقات بين البحرين وتركيا بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

كما أشار إلى أن وليّ العهد ورئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، زار تركيا عام 2016 ولفت خلال الزيارة الانتباه لأهمية تطوير العلاقات الثنائية.

وذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى بدوره زيارة للبحرين عام 2017، وُقّع خلالها عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 66 في المئة عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه وبلغ 883 مليون دولار.

وقال: تقدّر مملكة البحرين عالياً العلاقات مع تركيا. سنواصل الترحيب بدور أنقرة في المنطقة والعالم ومشاركتها الإيجابية ودورها كنموذج يُحتذى به في التنمية".

حقبة تاريخية جديدة

وقال نائب رئيس الوزراء البحريني: "مع دخول تركيا حقبة تاريخية جديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات ومنح الشعب التركي ثقته للرئيس أردوغان لفترة جديدة، تحرص المنامة على الحفاظ على علاقات مميزة مع أنقرة في إطار التعاون، بما في ذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".

وأشار الشيخ خالد بن عبد الله إلى إمكانية تشجيع رجال الأعمال في البلدين على استكشاف فرص استثمارية جديدة، وكذلك أهمية دور مجلس الأعمال التركي-البحريني في دعم هذا المسار.

ولفت إلى أن قطاع السياحة يُعَدّ واحدة من الفرص التجارية الرائدة، معرباً عن أن البحرين تنظر إلى القطاع المذكور كواحد من المجالات المهمة التي تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء البحريني أن البحرين بدأت دعم قطاع السياحة في إطار خطة التنمية الاقتصادية لما بعد وباء كورونا، التي تستهدف الفترة ما بين 2022 و2026.

كما أشار إلى أن تركيا تُولِي قطاع السياحة أهمية كبيرة، لا سيما أن تركيا تُعتبر مكاناً مثالياً للسياحة الترفيهية والصحية.

ولفت إلى أن آلاف البحرينيين ومواطني الدول الأخرى في المنطقة يزورون تركيا كل عام، وأن بلاده ترغب في التعاون مع أنقرة في مجال تطوير قطاع البنية التحتية.