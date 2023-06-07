سياسة
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حرائق كندا تلوث الهواء في مدن أمريكية وملايين يواجهون ظروفاً صحية سيئة
تسببت حرائق الغابات شرقي كندا في انخفاض جودة الهواء في عدة مدن أمريكية ما عرض سكانها لظروف صحية سيئة، واحتلت مدينة نيويورك المرتبة السابعة بين المدن الكبرى لأسوأ جودة هواء في العالم وفقاً لشركة IQAir، السويسرية المتخصصة في مراقبة جودة الهواء.
حرائق كندا تلوث الهواء في مدن أمريكية وملايين يواجهون ظروفاً صحية سيئة
امتد دخان حرائق الغابات شرقي كندا إلى عدة مدة أمريكية وعرض سكانها لظروف صحية صعبة/ صورة: AFP / صورة: Reuters
7 يونيو 2023

واجه ملايين الأشخاص في شرق الولايات المتحدة ظروفاً غير صحية إثر انخفاض جودة الهواء الثلاثاء إذ تصاعد دخان حرائق الغابات شرقي كندا على معظم أنحاء البلاد.

وكان تحذير جودة الهواء ساري المفعول في عدة مناطق من ولاية نيويورك الثلاثاء، إذ احتلت المدينة المرتبة السابعة بين المدن الكبرى لأسوأ جودة هواء في جميع أنحاء العالم اعتباراً من السادسة مساء، وفقاً لشركة IQAir، وهي شركة سويسرية لمراقبة الهواء.

وناشد عمدة المدينة المواطنين عدم الخروج من منازلهم "إلا للضرورة".

نتيجة لذلك، ألغت الثلاثاء 10 مناطق تعليمية على الأقل في ولاية نيويورك الأنشطة والتجمعات الخارجية. وتشمل هذه الأنشطة الأحداث الأكاديمية والرياضية، كما أُلغيت استراحة الهواء الطلق ودروس الرياضة.

وغطى ضباب دخاني رقعة واسعة من الولايات المتحدة من وادي أوهايو إلى أقصى الجنوب منذ الاثنين.

وصدرت الاثنين تحذيرات بشأن جودة الهواء في جنوب شرق ولاية مينيسوتا وأجزاء من شبه جزيرة ميشيغان العليا، وكذلك في أكثر من 60 مقاطعة في ولاية ويسكنسن، وأيضاً في ولاية فيرجينيا في الشرق.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن كثافة الدخان قد تنخفض خلال الليل، لكن من المتوقع أيضاً أن يكون استمرار ضباب واسع النطاق حتى صباح الأربعاء.

ومصدر الارتفاع الحاد في تلوث الهواء هو حرائق الغابات التي اندلعت في مقاطعتي كيبيك ونوفا سكوشا الكنديتين. `

وفي كيبيك، أُجبر نحو 14000 شخص على ترك منازلهم، ولا يزال أكثر من 150 حريقا مشتعلاً في المقاطعة.

والثلاثاء، كان تركيز PM2.5 في هواء مدينة نيويورك أكثر من 10 أضعاف المبدأ التوجيهي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.

كما أُدرجت ديترويت، في ولاية ميشيغان ضمن أسوأ 10 مواقع لتلوث الهواء في العالم.

وأدى تغير المناخ الذي يسببه الإنسان إلى تفاقم الظروف الحارة والجافة التي تسمح لحرائق الغابات بالاشتعال والنمو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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