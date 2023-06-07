واجه ملايين الأشخاص في شرق الولايات المتحدة ظروفاً غير صحية إثر انخفاض جودة الهواء الثلاثاء إذ تصاعد دخان حرائق الغابات شرقي كندا على معظم أنحاء البلاد.

وكان تحذير جودة الهواء ساري المفعول في عدة مناطق من ولاية نيويورك الثلاثاء، إذ احتلت المدينة المرتبة السابعة بين المدن الكبرى لأسوأ جودة هواء في جميع أنحاء العالم اعتباراً من السادسة مساء، وفقاً لشركة IQAir، وهي شركة سويسرية لمراقبة الهواء.

وناشد عمدة المدينة المواطنين عدم الخروج من منازلهم "إلا للضرورة".

نتيجة لذلك، ألغت الثلاثاء 10 مناطق تعليمية على الأقل في ولاية نيويورك الأنشطة والتجمعات الخارجية. وتشمل هذه الأنشطة الأحداث الأكاديمية والرياضية، كما أُلغيت استراحة الهواء الطلق ودروس الرياضة.

وغطى ضباب دخاني رقعة واسعة من الولايات المتحدة من وادي أوهايو إلى أقصى الجنوب منذ الاثنين.

وصدرت الاثنين تحذيرات بشأن جودة الهواء في جنوب شرق ولاية مينيسوتا وأجزاء من شبه جزيرة ميشيغان العليا، وكذلك في أكثر من 60 مقاطعة في ولاية ويسكنسن، وأيضاً في ولاية فيرجينيا في الشرق.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن كثافة الدخان قد تنخفض خلال الليل، لكن من المتوقع أيضاً أن يكون استمرار ضباب واسع النطاق حتى صباح الأربعاء.

ومصدر الارتفاع الحاد في تلوث الهواء هو حرائق الغابات التي اندلعت في مقاطعتي كيبيك ونوفا سكوشا الكنديتين. `

وفي كيبيك، أُجبر نحو 14000 شخص على ترك منازلهم، ولا يزال أكثر من 150 حريقا مشتعلاً في المقاطعة.

والثلاثاء، كان تركيز PM2.5 في هواء مدينة نيويورك أكثر من 10 أضعاف المبدأ التوجيهي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.

كما أُدرجت ديترويت، في ولاية ميشيغان ضمن أسوأ 10 مواقع لتلوث الهواء في العالم.

وأدى تغير المناخ الذي يسببه الإنسان إلى تفاقم الظروف الحارة والجافة التي تسمح لحرائق الغابات بالاشتعال والنمو.