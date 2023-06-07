عبّر غالبية سكان دول الاتحاد الأوروبي عن شعورهم بالقلق المتزايد بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

وحسب استطلاع للرأي أجراه مركز كانتار بابليك لصالح البرلمان الأوروبي وشمل 26376 شخصاً، فإن 65% من المستجوبين غير راضين عن الإجراءات التي اتخذتها حكوماتهم الوطنية للاستجابة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، و57% غير راضين عن التدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأفاد الاستطلاع بأن "نصف المستجوبين يعتبرون أن مستوى معيشتهم قد تدهور في الآونة الأخيرة، ويتوقعون مزيداً من التدهور".

ومع ذلك فقد انخفض معدل المستطلعين (52%) الذين توقعوا تدهور اقتصاد بلادهم خلال عام بثماني نقاط في ستة أشهر.

وأعلن فيليب شولمايستر، مدير الحملات في البرلمان، قائلاً: "إن كلفة المعيشة تلقي بثقلها على الأفراد. الاستنتاج المنطقي هو أنهم سيفقدون الثقة بالمستوى الأوروبي. ليس هذا ما نراه (...)، هناك أمل، والتفاؤل يزداد، ونتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على الوفاء بوعوده".

ويعتبر 47% من المستجوبين (61% في فرنسا) أن الوضع العام يتطور في الاتجاه الخاطئ على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن هذه النسبة آخذة في الانخفاض، فيما يعتقد الثلث (32% + نقطة واحدة خلال عام) أن الاتحاد الأوروبي يتقدم في الاتجاه الصحيح.