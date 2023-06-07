أعلنت مؤسسة البترول التركية (TPAO) أن إنتاج النفط اليومي في البلاد تجاوز 70 ألف برميل عقب الاكتشافات الجديدة.

وقالت المؤسسة في باين نشرته عبر تويتر الأربعاء إن الإنتاج اليومي للنفط بعد الاكتشافات الأخيرة بلغ 70 ألفاً و76 برميلاً.

وأشارت إلى أن هذه الكمية تعتبر الأعلى منذ 32 عاماً.

وشدّد البيان على أن مؤسسة البترول التركية تمضي بخطى واثقة نحو إنتاج 90 ألف برميل يومياً، وهي الكمية المستهدفة بحلول نهاية عام 2023 في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استقلال تركيا في مجال الطاقة.

ومطلع مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن كشف نفطي جديد بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وأضاف: "أود أن أزف بشرى جديدة: لقد اكتشفنا حقلاً نفطياً بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً في جودي-غابار (منطقة جبلية في شرناق)".