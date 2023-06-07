صدر أمر أميري في الكويت الأربعاء بقبول استقالة الحكومة مع الاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة التي شهدتها البلاد الثلاثاء.

جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكر الأمر الأميري أنه "تُقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

وفي وقت سابق الأربعاء استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي كتاب استقالة الحكومة الذي رفعه رئيس الوزراء إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت الثلاثاء الثانية التي تشهدها الكويت خلال 9 أشهر، ضمن تداعيات أزمة بين الحكومة والبرلمان بدأت في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب انسحاب الحكومة حينها من جلسة نيابية نتيجة خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، رفض النواب طلباً بإعادتها للجان للتوافق.