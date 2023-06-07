سياسة
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أردوغان يتصل بزيلينسكي وبوتين ويقترح تشكيل لجنة تحقيق بتدمير سد كاخوفكا
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيريه الروسي والأوكراني اقترح فيه تشكيل لجنة تحقيق دولية بتفجير سد كاخوفكا الذي يتبادل الطرفان الاتهامات بشأنه.
أردوغان يتصل بزيلينسكي وبوتين ويقترح تشكيل لجنة تحقيق بتدمير سد كاخوفكا
أردوغان يتصل بزيلنسكي وبوتين ويقترح تشكيل لجنة تحقيق في تدمير سد كاخوفكا / صورة: AA
7 يونيو 2023

مكالمة بين أردوغان وزيلينسكي

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء على نظيريه الأوكراني والروسي تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا ومحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية التابعة له جنوب أوكرانيا.

وأوردت الرئاسة التركية في بيان أنه خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "قال الرئيس أردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفَي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما في ذلك تركيا".

ستكلف هذه اللجنة مهمة إجراء "تحقيق معمّق في تدمير سد كاخوفكا"، حسب المصدر نفسه.

وشدّد أردوغان على استعداد تركيا لبذل ما في وسعها بخصوص اللجنة الدولية المذكورة، مشيراً إلى اعتماد طريقة مباحثات في هذا الخصوص، أشبه بتلك المعتمدة في اتفاق شحن الحبوب.

وحذّر الرئيس التركي من تزايد الخسائر البشرية كلما طال أمد الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا.

ودعا روسيا وأوكرانيا للعودة إلى المفاوضات، مؤكداً اعتزام تركيا مواصلة الجهود بحزم لتأسيس السلام العادل بين الطرفين.

كما أعرب أردوغان في مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله أن "يزيل هذا التحقيق كل الشكوك"، وفق ما أوردت الرئاسة التركية في بيان ثانٍ.

مكالمة بين أردوغان وبوتين

وشدّد أردوغان على الأهمية التي يوليها العالم بأسره لاستمرار اتفاقية الحبوب، لافتاً إلى أن الاتفاقية التي أبرمت بجهود مشتركة تلعب دوراً حيوياً في الحيلولة دون حدوث أزمة غذاء عالمية.

وأوضح أنه يرى فائدة في استمرار المشاورات الجارية مع الأمم المتحدة لإزالة العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهام بالمسؤولية عن تدمير السد الذي يمد شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وهو يقع على طريق تقدّم القوات الأوكرانية لاستعادة الأراضي المحتلة.

وتسبب تدمير السد في تدفّق السيول على نهر دنيبر، ما دفع آلاف المدنيين إلى مغادرة المناطق التي غمرتها الفيضانات في ظل مخاوف من حدوث كارثة بيئية.

وتمكّنت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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