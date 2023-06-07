تعتزم السلطات الإسرائيلية بحث مخطط استيطاني "ضخم" في ضواحي القدس الشرقية مطلع الأسبوع القادم يحظى باعتراض دولي.

وأرجأت الحكومات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية أكثر من مرة الإقرار النهائي لهذا المخطط والمعروف باسم E1، بسبب اعتراضات دولية بشأنه وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ويقضي المخطط ببناء 3412 وحدة استيطانية على أراضٍ فلسطينية شرق القدس من شأنها عزل القدس من ناحيتها الشرقية وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ولطالما حذر كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية من تنفيذ هذا المخطط "الذي من شأنه توجيه ضربة إلى فرص حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".

واستناداً إلى حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية ورافضة للاستيطان)، فإن اللجنة الفرعية للاعتراضات داخل اللجنة العليا الإسرائيلية للتخطيط ستناقش الاثنين المقبل الاعتراضات على المخطط.

وقالت في بيان الاثنين: "في الماضي أجلت إسرائيل المناقشة بسبب ضغوط دولية، نظراً إلى الموقع الحساس للخطة".

وأضافت: "يهدف مخطط E1 إلى إنشاء كتلة من المستوطنات بين (معاليه أدوميم) والقدس، ومنع التواصل الإقليمي الفلسطيني بين جنوب الضفة وشمالها وتعزيز ضم كتلة معاليه أدوميم إلى إسرائيل".

وأردفت "السلام الآن": "يعتبر البناء في E1 قاتلاً بشكل أساسي لاحتمال حل الدولتين لأنه يقسم الضفة إلى قسمين، منطقة شمالية وجنوبية".

وأوضحت أن البناء في E1 "يتماشى مع خطط المستوطنين لضم الكتلة الاستيطانية معاليه أدوميم المقامة شرق القدس التي تعتبر من كبرى المستوطنات في الضفة الغربية".

وكانت "اللجنة الفرعية للاعتراضات" أجرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، نقاشين حول الاعتراضات على المخطط.

وأشارت "السلام الآن" إلى أن النقاش الذي سيجري الاثنين المقبل هو "الأخير في مرحلة الاستماع إلى الاعتراض".

واستكملت قائلة: "بعد هذه المناقشة ستقرر اللجنة شأن الخطة".

وليس من الواضح إذا ما كانت اللجنة سترفض الاعتراضات المقدمة من أصحاب أراضٍ فلسطينيين ومؤسسات يسارية إسرائيلية، مثل "السلام الآن" أو إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستمضي قدماً في المخطط.

ولكن "السلام الآن" حذّرت من عواقب هذه الخطوة.

وقالت: "يبدو أن هذه الحكومة المؤيدة للمستوطنين والضم تعمل وفق خطة منهجية تقودنا إلى واقع من الفصل العنصري، ما يقوّض فرص التوصل إلى حلّ سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضافت: "يجب على الجمهور الإسرائيلي وأصدقائنا حول العالم أن يستيقظوا ويمنعوا إسرائيل السقوط في الهاوية".