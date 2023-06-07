سياسة
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مسؤول بوسني: علاقاتنا مع تركيا جيدة للغاية ونأمل تطويرها أكثر
وصف مسؤول بوسني علاقة بلاده بتركيا بالجيدة للغاية وأعرب عن أمله تعزيزها خلال الفترة القادمة على مختلف الصعد.
مسؤول بوسني: علاقاتنا مع تركيا جيدة للغاية ونأمل تطويرها أكثر
دينيس بيسيروفيتش عضو مجلس رئاسة الدولة في البوسنة والهرسك عن مكون البوشناق / صورة: AA
7 يونيو 2023

قال دينيس بيسيروفيتش عضو مجلس رئاسة الدولة في البوسنة والهرسك عن مكون البوشناق إنهم مقبلون على مرحلة ستكون الأفضل للعلاقات التركية-البوسنية.

جاء ذلك في تصريحات له للأناضول، على هامش حضوره مراسم تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان التي شهدتها أنقرة السبت الماضي.

وأعرب بيسيروفيتش عن أمله تعزيز العلاقات التركية-البوسنية أكثر وأكثر في المرحلة المقبلة واصفاً إياها في الوقت الراهن بـ"الجيدة للغاية".

وعن البوشناق المقيمين في تركيا أوضح المسؤول البوسني أن أعدادهم تصل إلى ملايين، مؤكداً دورهم في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار إلى نمو حجم التبادل التجاري بين تركيا والبوسنة والهرسك باستمرار.

وأكد أن التعاون الاقتصادي بين البلدين عامل محفّز لتعزيز العلاقات الثنائية أكثر.

وأفاد المسؤول البوسني بأنهم يتوقعون توقيع العديد من الاتفاقيات على مختلف الصعد في المستقبل القريب.

وفي سياق آخر قال بيسيروفيتش إن أحد أبرز الأهداف الخارجية للبوسنة والهرسك الانضمام إلى حلف الناتو.

وشدّد على أهمية دعم أنقرة لبلاده في مسيرة انضمامها إلى الناتو، مبيناً أن تركيا من أقوى دول الحلف من حيث القدرات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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