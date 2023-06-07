سياسة
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مصر تعلن نزوح 200 ألف من السودان وتدعو إلى هدنة بين طرفَي النزاع
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأنغولي جواو لورينسو في العاصمة لواندا: "منذ الصراع (بالسودان) نزح نحو 200 ألف سوداني إلى الحدود المصرية، وأثر الصراع بشكل كبير في مصر وليبيا".
مصر تعلن نزوح 200 ألف من السودان وتدعو إلى هدنة بين طرفَي النزاع
نازحة سودانية على الحدود المصرية في انتظار السماح لها بدخول الأراضي المصرية- رويترز / صورة: Reuters
7 يونيو 2023

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء أن 200 ألف سوداني نزحوا إلى بلاده، داعياً إلى هدنة بين طرفَي الصراع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السيسي مع نظيره الأنغولي جواو لورينسو في العاصمة لواندا، وفق وسائل إعلام مصرية.

وأوضح السيسي الذي يزور أنغولا كأول رئيس مصري أنه ناقش مع لورينسو تعزيز التعاون في مجالات عديدة، بينها الأوضاع في السودان الجارة الجنوبية لمصر.

وأضاف: "منذ الصراع (بالسودان) نزح نحو 200 ألف سوداني إلى الحدود المصرية، وأثر الصراع في مصر وليبيا بشكل كبير".

وتابع: "أوجّه أنا والرئيس (الأنغولي) رسالة إلى الأشقاء في السودان بأهمية وقف إطلاق النار حقناً للدماء، وبدء الحوار".

كما تطرّق السيسي إلى ملف سد "النهضة" المتنازع بشأنه مع إثيوبيا منذ أكثر من عقد، قائلاً: "نحن ملتزمون التفاوض وتحدثنا عن ضرورة وضع اتفاق قانون ملزم للجميع (بشأن الملء والتشغيل)".

وأكّد أن نهر النيل "مورد مهم لإثيوبيا، لكنه في مصر هو المورد الوحيد لنا"، موضحاً أن 90% من مصر صحراء، وأن الجزء المعمور محيط بنهر النيل.

وعادة ما تؤكد إثيوبيا أنها لا ترغب في اتفاق بشأن الملء والتشغيل، وتتمسك بالقول إن سدّها "لا يسبب ضرراً لأحد".

من جانبه قال لورينسو في المؤتمر الصحفي ذاته: "حُدّد بعض مجالات التعاون في الزراعة وصناعة الدواء والأمن المعلوماتي والدفاع ومياه الشرب والمرافق العامة والبنية التحتية"، وفق الوكالة المصرية.

وفيما يتعلق بأزمة سد إثيوبيا مع مصر رأى لورينسو أنه "يجب جلوس الجميع على طاولة الحوار لإيجاد المصلحة المشتركة للاستفادة للجميع (..) فنهر النيل مورد ليس حكراً لأي دولة بل هو ملك للجميع"، حسب المصدر المصري.

وقبل المؤتمر الصحفي عقد الرئيسان مباحثات ثنائية تلاها تبادل وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأنغولي تيتي أنطونيو التوقيع على بروتوكولات التفاهم بين مصر وأنغولا في مجال تبادل المعلومات والتعاون الأمني.

كما جرى التوقيع على اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والطاقة النظيفة والكهرباء بين البلدين وفق الوكالة المصرية.

وتعدّ هذه أول زيارة لرئيس مصري لأنغولا، وتأتي ضمن جولة إفريقية بدأها الثلاثاء، على أن تشمل أيضاً موزمبيق وزامبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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