الحكومة التركية الجديدة تؤدّي اليمين الدستورية أمام البرلمان

أدى أعضاء الحكومة الرئاسية الجديدة في تركيا أمام الجمعية العامة للبرلمان اليمين الدستورية الأربعاء، ومن ضمنهم نائب الرئيس جودت يلماز ووزراء الخارجية هاكان فيدان والداخلية علي يرلي قايا والدفاع يشار غولر.