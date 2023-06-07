سياسة
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الحكومة التركية الجديدة تؤدّي اليمين الدستورية أمام البرلمان
أدى أعضاء الحكومة الرئاسية الجديدة في تركيا أمام الجمعية العامة للبرلمان اليمين الدستورية الأربعاء، ومن ضمنهم نائب الرئيس جودت يلماز ووزراء الخارجية هاكان فيدان والداخلية علي يرلي قايا والدفاع يشار غولر.
الحكومة التركية الجديدة تؤدّي اليمين الدستورية أمام البرلمان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للبرلمان / صورة: AA
7 يونيو 2023

أدّى أعضاء الحكومة الرئاسية الجديدة في تركيا الأربعاء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للبرلمان.

وقاد الرئيس المؤقت للبرلمان التركي دولت بهجلي جلسة أداء اليمين بحضور أعضاء الحكومة والنواب.

وتمنّى بهجلي التوفيق لنائب رئيس الجمهورية جودت يلماز والوزراء في أداء مهامهم بالحكومة الجديدة.

وشهدت الجمعية العامة للبرلمان أداء اليمين الدستورية من نائب الرئيس جودت يلماز ووزراء الخارجية هاكان فيدان والداخلية علي يرلي قايا والدفاع يشار غولر.

كما أدّى اليمين وزراء التجارة عمر بولات والخزانة والمالية محمد شيمشك والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو والصحة فخر الدين قوجة والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي والشباب والرياضة عثمان أشقين باك.

وأدّى اليمين أيضاً وزراء الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قجر والزراعة والغابات إبراهيم يومقلي والتربية الوطنية يوسف تكين والبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي محمد أوز حسكي والعدل يلماز تونج والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش والعمل والضمان الاجتماعي وداد إشيق هان.

والسبت الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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