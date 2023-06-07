سياسة
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سفير تركيا بالرياض: نتطلّع إلى زيادة فرص التعاون مع السعودية
عبّر السفير التركي لدى الرياض فاتح أولوصوي عن أمله في تطوّر العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة فرص التعاون بينهما خلال الفترة القادمة.
سفير تركيا بالرياض: نتطلّع إلى زيادة فرص التعاون مع السعودية
سفير تركيا في الرياض: نتطلع إلى زيادة فرص التعاون مع السعودية / صورة: AA
7 يونيو 2023

أعرب السفير التركي لدى الرياض فاتح أولوصوي، عن تطلعاته في أن تتعزز العلاقات التجارية وفرص التعاون بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في كلمة الأحد خلال مشاركته بمنتدى الأعمال التركي-السعودي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" بالتعاون مع غرفة تجارة الرياض، في العاصمة السعودية.

وقال أولوصوي: "أعتقد أن العلاقات التجارية وفرص التعاون بين تركيا والمملكة العربية السعودية ستزداد من خلال هذه اللقاءات والأنشطة".

وذكر أن المنتدى لديه فرصة لتطوير الأنشطة التجارية في 24 قطاعاً مختلفاً بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية وإنسانية متجذرة.

وشارك في المنتدى الذي عقد ليوم واحد، السفير أولوصوي والنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة نايف الراجحي ورئيس "موصياد" المؤسس رئيس منتدى الأعمال الدولي أرول يارار وعدد كبير من رجال الأعمال في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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