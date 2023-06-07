سياسة
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السودان.. اشتباكات عنيفة بين طرفَي النزاع في صراع على مستودعات الأسلحة
أفاد شهود عيان الأربعاء بأن الجيش السوداني يقاتل دفاعاً عن مجمّع صناعي عسكري يُعتقد أنه يحتوي على مخزونات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في جنوب الخرطوم قرب مستودعات للوقود والغاز مُعرّضة لخطر الانفجار.
السودان.. اشتباكات عنيفة بين طرفَي النزاع في صراع على مستودعات الأسلحة
احتدام القتال بمدن العاصمة الكبرى، الخرطوم وبحري وأم درمان، منذ انتهاء وقف إطلاق نار استمر 12 يوماً بتاريخ 3 يونيو / صورة: Reuters
7 يونيو 2023

قال سكان محليون الأربعاء إن الجيش السوداني يقاتل دفاعاً عن مجمع صناعي عسكري يُعتقد أنه يحتوي على مخزونات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في جنوب الخرطوم قرب مستودعات للوقود والغاز مُعرّضة لخطر الانفجار.

وقال شهود إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض صراعاً على السلطة مع الجيش للأسبوع الثامن، هاجمت المنطقة التي تضم مجمع اليرموك في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء قبل أن تنسحب بعد قتال عنيف، واستمر دوي الاشتباكات إلى صباح الأربعاء.

وسرعان ما سيطرت قوات الدعم السريع على مساحات من العاصمة بعد اندلاع الحرب في الخرطوم في 15 أبريل/نيسان. ولم تنجح ضربات الجيش الجوية ولا المدفعية في طردها، لكن مع استمرار القتال من المحتمل أن تواجه قوات الدعم السريع تحدياً لإعادة ملء مخزونها من الذخيرة والوقود.

واحتدم القتال في المدن الثلاث التي تشكل العاصمة الكبرى، الخرطوم وبحري وأم درمان، منذ انتهاء وقف إطلاق نار استمر 12 يوماً رسمياً في الثالث من يونيو/حزيران بعد انتهاكه بشكل متكرر.

وعرقل الصراع خطوات الانتقال إلى حكم مدني بعد أربع سنوات من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير. وشبّ الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أن نفّذا معاً انقلاباً عام 2021، على تسلسل القيادة وخطط إعادة هيكلة الجيش خلال الفترة الانتقالية.

شحّ المياه

بثّ الصراع الفوضى في العاصمة وفجّر موجات جديدة من العنف في إقليم دارفور غرب البلاد الذي يعاني الاضطرابات بالفعل منذ فترة طويلة وتسبّب في نزوح أكثر من 1.9 مليون شخص.

وانهارت معظم الخدمات الصحية، كما تنقطع إمدادات الكهرباء والمياه كثيراً، وتنتشر أعمال النهب.

وقال نشطاء في بحري إن كثيرين نزحوا عن ديارهم نتيجة انقطاع المياه المتكرر لأكثر من 50 يوماً، ليجدوا أنفسهم بمواجهة نيران الحرب في أثناء بحثهم عن المياه.

ونزح أكثر من 1.428 مليون شخص من ديارهم داخل السودان، بينما فرّ 476800 إلى بلدان مجاورة يعاني معظمها بالفعل الفقر والصراعات الداخلية، وفق تقديرات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة أمس الثلاثاء.

وسجّلت وزارة الصحة السودانية مقتل ما لا يقل عن 780 مدنياً نتيجة الصراع. وقُتل مئات آخرون في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. ويقول المسؤولون الطبيون إن عدداً كبيراً من الجثث لم تُجمع بعد ولم تُسجّل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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