سياسة
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تركيا.. انتخاب نعمان قورتولموش رئيساً للبرلمان
انتُخِب مرشّح حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية نعمان قورتولموش الأربعاء رئيساً للبرلمان التركي.
تركيا.. انتخاب نعمان قورتولموش رئيساً للبرلمان
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش / صورة: AA
7 يونيو 2023

انتُخِب مرشّح حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية نعمان قورتولموش الأربعاء رئيساً للبرلمان التركي.

وتصدَّر قورتولموش نتائج الجولة الثانية لعملية الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبرلمان التركي.

وحصل قورتولموش في الجولة الثالثة التي جرت الأربعاء على 321 صوتاً من أصل 586 نائباً شاركوا في عملية الاقتراع.​​​​​​​

ونال مرشح حزب الشعب الجمهوري تكين بينغول 131 صوتاً بينما حصلت مرشحة حزب اليسار الأخضر تولاي حاتم أوغولاري أوروتش على 51 صوتاً، ومرشح حزب "إيي" جهان باتشاجي على 41 صوتاً.

بينما حصل مرشح حزب الديمقراطية والتقدم مصطفى ينر أوغلو على 15 صوتاً، ومرشحة حزب المستقبل سراب يازجي أوزبودون على 21 صوتاً ومرشح حزب العمال التركي شرف الدين جان أطالاي على 3 أصوات، بينما اعتُبرت 3 أصوات غير صالحة.

وبناء على نتائج الجولة الثانية لم يصل أيُّ مرشح إلى العدد المطلوب وهو 400 صوت، وعليه قرر الرئيس المؤقت للبرلمان دولت بهجلي الانتقال إلى الجولة الثالثة من التصويت.

وأعلن كل من أوزبودون وينر أوغلو انسحابهما من السباق على رئاسة البرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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