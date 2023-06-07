سياسة
1 دقيقة قراءة
"عاصمة المشمش".. ملاطية تجني 169 مليون دولار من صادرات المشمش المجفّف
بلغت صادرات مدينة ملاطية التركية من المشمش المجفّف إلى عدة دول حول العالم نحو 169 مليوناً و582 ألف دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
"عاصمة المشمش".. ملاطية تجني 169 مليون دولار من صادرات المشمش المجفّف
ملاطية التركية تجني 169 مليون دولار من صادرات المشمش المجفّف / صورة: AA
7 يونيو 2023

جنت ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا 169مليوناً و582 ألف دولار من صادرات المشمش المجفّف خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وحسب معلومات جمعتها الأناضول من بورصة ملاطية التجارية الأربعاء وصلت صادرات الولاية من المشمش المجفّف إلى 110 دول في مقدمتها الولايات المتحدة، بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2023.

وصدّرت ملاطية خلال المدة المذكورة 31 ألفاً و115 طناً من المشمش المجفّف بقيمة بلغت 169 مليوناً و582 ألف دولار.

وتملك تركيا نحو 17 مليون شجرة مشمش، منها 8 ملايين في ملاطية، ما جعلها تشتهر بأنها "عاصمة المشمش".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us