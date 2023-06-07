جنت ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا 169مليوناً و582 ألف دولار من صادرات المشمش المجفّف خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وحسب معلومات جمعتها الأناضول من بورصة ملاطية التجارية الأربعاء وصلت صادرات الولاية من المشمش المجفّف إلى 110 دول في مقدمتها الولايات المتحدة، بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2023.

وصدّرت ملاطية خلال المدة المذكورة 31 ألفاً و115 طناً من المشمش المجفّف بقيمة بلغت 169 مليوناً و582 ألف دولار.

وتملك تركيا نحو 17 مليون شجرة مشمش، منها 8 ملايين في ملاطية، ما جعلها تشتهر بأنها "عاصمة المشمش".