هنأ وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم نظيره التركي هاكان فيدان بمناسبة توليه مهام منصبه في الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الأربعاء حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وأكد فيدان في الاتصال على ضرورة اتخاذ السويد "خطوات ملموسة" من أجل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتتحفظ تركيا على انضمام السويد إلى الحلف وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.

وأشار بيان الخارجية التركية إلى أن الوزيرَين اتفقا على الاستمرار في التواصل.

ومساء السبت أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة عقب مراسم تنصيبه لولاية جديدة.

وتسلم فيدان، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات في تركيا، حقيبة وزارة الخارجية،​​​​​​ خلفاً لمولود جاوش أوغلو.