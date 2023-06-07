سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير المالية التركي: أولويتنا تعزيز فريقنا وإنشاء برنامج اقتصادي موثوق
أكّد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن أولويته الملحة تتمثل في تعزيز فريقه الاقتصادي والتزام وضع سياسات تقوم على القواعد "التي تزيد من القدرة على التنبؤ". وتابع: "أولويتنا الملحة تتمثل بتعزيز فريقنا وإنشاء برنامج (اقتصادي) موثوق".
وزير المالية التركي: أولويتنا تعزيز فريقنا وإنشاء برنامج اقتصادي موثوق
وزير المالية التركي: أولويتنا تعزيز فريقنا وإنشاء برنامج اقتصادي موثوق / صورة: AA
7 يونيو 2023

أكّد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن أولويته الملحة تتمثل بتعزيز فريقه الاقتصادي والتزام وضع سياسات تقوم على القواعد "التي تزيد من القدرة على التنبؤ".

جاء ذلك في تغريدة له الأربعاء باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وقال شيمشك: "نعيد تأكيد التزامنا وضع السياسات القائمة على القواعد لزيادة القدرة على التنبؤ خلال مواجهتنا للتحديات المحلية والعالمية".

وأضاف: "رغم عدم وجود طرق مختصرة أو حلول سريعة، يمكنكم الاطمئنان بأن خبرتنا ومعرفتنا وتفانينا ستساعدنا في التغلب على العقبات المحتملة في المستقبل".

وتابع: "أولويتنا الملحة تتمثل في تعزيز فريقنا وإنشاء برنامج (اقتصادي) موثوق".

وشدّد على أن "المبادئ التوجيهية لخلق تركيا أكثر ازدهاراً وقوة ستكون الشفافية والاستقرار والمساءلة والقدرة على التنبؤ".

وأعرب شيمشك عن فخره بأداء القسم بصفته وزيراً للخزانة والمالية بعد انقطاع دام خمس سنوات، وتحمُّله مسؤولية خدمة الشعب، شاكراً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تكليفه هذا المنصب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us