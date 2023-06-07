أكّد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن أولويته الملحة تتمثل بتعزيز فريقه الاقتصادي والتزام وضع سياسات تقوم على القواعد "التي تزيد من القدرة على التنبؤ".

جاء ذلك في تغريدة له الأربعاء باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وقال شيمشك: "نعيد تأكيد التزامنا وضع السياسات القائمة على القواعد لزيادة القدرة على التنبؤ خلال مواجهتنا للتحديات المحلية والعالمية".

وأضاف: "رغم عدم وجود طرق مختصرة أو حلول سريعة، يمكنكم الاطمئنان بأن خبرتنا ومعرفتنا وتفانينا ستساعدنا في التغلب على العقبات المحتملة في المستقبل".

وتابع: "أولويتنا الملحة تتمثل في تعزيز فريقنا وإنشاء برنامج (اقتصادي) موثوق".

وشدّد على أن "المبادئ التوجيهية لخلق تركيا أكثر ازدهاراً وقوة ستكون الشفافية والاستقرار والمساءلة والقدرة على التنبؤ".

وأعرب شيمشك عن فخره بأداء القسم بصفته وزيراً للخزانة والمالية بعد انقطاع دام خمس سنوات، وتحمُّله مسؤولية خدمة الشعب، شاكراً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تكليفه هذا المنصب.