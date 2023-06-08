سياسة
1 دقيقة قراءة
مادورو: زيارتي لتركيا والسعودية كانت مثمرة للغاية
أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بزيارته الأخيرة لتركياً مشيراً إلى أن قضايا التعاون "الراسخ" التي أقامتها فنزويلا مع تركيا يجري تنفيذها بنجاح.
مادورو: زيارتي لتركيا والسعودية كانت مثمرة للغاية
مادورو: زيارتي إلى تركيا كانت مثمرة للغاية / صورة: AA
8 يونيو 2023

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن زيارته لكلٍ من تركيا والمملكة العربية السعودية الأسبوع الفائت، كانت "مثمرة للغاية".

وأوضح مادورو في تغريدة على تويتر الأربعاء أن قضايا التعاون "الراسخ" التي أقامتها فنزويلا مع تركيا والمملكة العربية السعودية يجري تنفيذها بنجاح.

وأر فق مادورو تغريدته بصورتين التقطهما مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأخرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأردف: "حققت أجندة أعمالنا الدولية مع الدول الصديقة مثل تركيا والمملكة العربية السعودية نجاًحا تاماً، مما مكننا من بناء جسور قوية في المجالات الاستراتيجية. لا نزال مصممين على وحدة العالم الجديد وتعاونه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us