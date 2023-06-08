صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن زيارته لكلٍ من تركيا والمملكة العربية السعودية الأسبوع الفائت، كانت "مثمرة للغاية".

وأوضح مادورو في تغريدة على تويتر الأربعاء أن قضايا التعاون "الراسخ" التي أقامتها فنزويلا مع تركيا والمملكة العربية السعودية يجري تنفيذها بنجاح.

وأر فق مادورو تغريدته بصورتين التقطهما مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأخرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأردف: "حققت أجندة أعمالنا الدولية مع الدول الصديقة مثل تركيا والمملكة العربية السعودية نجاًحا تاماً، مما مكننا من بناء جسور قوية في المجالات الاستراتيجية. لا نزال مصممين على وحدة العالم الجديد وتعاونه".