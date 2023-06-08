أجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس تناول فيه قضايا إقليمية ودولية.

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن الوزيرَين بحثا عضوية السويد في حلف الناتو، ومسار تطبيع العلاقات التركية-الأرمينية، والأرمينية-الأذربيجانية.

كما تناول الاتصال قضية شراء تركيا طائرات F-16 من الولايات المتحدة وتحديث الأسطول التركي منها، وتطرقت المحادثة إلى اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية.

وهذه المكالمة الأولى بين وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان ونظيره الأمريكي الذي هنأه بمنصبه الجديد، وأكد كلاهما رغبته في الحفاظ على المباحثات قائمة لمنافسة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.