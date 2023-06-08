سياسة
1 دقيقة قراءة
فيدان وبلينكن يبحثان هاتفياً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي في أول اتصال هاتفي بينهما مجموعة من القضايا على رأسها عضوية السويد في الناتو، والعلاقات الأرمينية-التركية والأرمينية-الأذربيجانية، بالإضافة إلى قضية شراء تركيا مقاتلات F-16.
فيدان وبلينكن يبحثان هاتفياً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية
فيدان وبلينكن يبحثان هاتفياً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية / صورة: AA
8 يونيو 2023

أجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس تناول فيه قضايا إقليمية ودولية.

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن الوزيرَين بحثا عضوية السويد في حلف الناتو، ومسار تطبيع العلاقات التركية-الأرمينية، والأرمينية-الأذربيجانية.

كما تناول الاتصال قضية شراء تركيا طائرات F-16 من الولايات المتحدة وتحديث الأسطول التركي منها، وتطرقت المحادثة إلى اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية.

وهذه المكالمة الأولى بين وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان ونظيره الأمريكي الذي هنأه بمنصبه الجديد، وأكد كلاهما رغبته في الحفاظ على المباحثات قائمة لمنافسة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us