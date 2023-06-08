سياسة
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بعد تدمير سد كاخوفكا.. مياه الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بجنوب أوكرانيا
قالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن 1995 شخصاً جُلوا من مناطق غمرتها الفيضانات من بينهم 103 أطفال. فيما فر عديد من الأشخاص الآخرين بشكل مستقل. فيما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتدمير السد الواقع على الحدود بين مواقع المعسكرَين.
بعد تدمير سد كاخوفكا.. مياه الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بجنوب أوكرانيا
بعد تدمير سد كاخوفكا.. مياه الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بجنوب أوكرانيا / صورة: Reuters
8 يونيو 2023

غمرت الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا منطقة تزيد مساحتها عن 600 كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو التي يسيطر عليها الأوكرانيون كما على الضفة اليسرى التي يحتلها الروس، وفق ما أفاد حاكم أوكراني الخميس.

وقال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي "غمرت المياه 600 كيلومتر مربع في منطقة خيرسون. 32% في الضفة اليمنى و68% في الضفة اليسرى".

وأوضح أن "متوسط منسوب الفيضانات بلغ 5,61 متر" مضيفاً أنه "رغم الخطر والقصف الروسي المكثف، فإن عملية إخلاء المنطقة التي غمرتها المياه مستمرة".

وأكّد بروكودين أن الوضع في المناطق التي تسيطر عليها روسيا "صعب جداً".

وقالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن 1995 شخصاً جُلوا من مناطق غمرتها الفيضانات من بينهم 103 أطفال. وفر عديد من الأشخاص الآخرين بشكل مستقل.

وأوضحت أنه على الجانب الأوكراني من النهر، غمرت المياه "20 قرية و2629 منزلاً". وأغرقت الفيضانات جزءاً من العاصمة الإقليمية خيرسون.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالتسبب بتدمير السد الواقع على الحدود بين مواقع المعسكرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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