سياسة
2 دقيقة قراءة
تايوان: 37 طائرة صينية تتوغل في منطقة الدفاع الجوي
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية تفعيل أنظمتها الدفاعية بعد اختراق 37 طائرة عسكرية صينية مجالها الجوي. وأشارت الوزارة إلى أن بعض الطائرات عبرت صوب غرب المحيط الهادئ.
تايوان: 37 طائرة صينية تتوغل في منطقة الدفاع الجوي
طائرة من طراز جيه -10 تابعة للقوات الجوية الصينية / Others
8 يونيو 2023

فعّلت تايوان أنظمتها الدفاعية اليوم الخميس بعد أن أعلنت تحليق 37 طائرة عسكرية صينية في منطقة الدفاع الجوي للجزيرة اتجه بعضها بعد ذلك إلى غرب المحيط الهادئ في أحدث توغل بكثير من الطائرات تنفذه بكين في المنطقة.

وعلى مدى السنوات الثلاث المنقضية، دفعت الصين مراراً بقواتها الجوية للتحليق قرب الجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها لكن تلك الطائرات لا تدخل المجال الجوي فوق أراضي تايوان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت منذ الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (21:00 ت.غ أمس الأربعاء) 37 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، بما في ذلك مقاتلات من طراز J-11 وJ-16 بالإضافة إلى قاذفات H-6 ذات القدرات النووية، وهي تحلق في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.

ومنطقة تحديد الدفاع الجوي هي منطقة أوسع تراقبها تايوان وتنفذ فيها دوريات لمنح قواتها مزيداً من الوقت للرد على التهديدات.

وقالت الوزارة في بيان إن بعض الطائرات الصينية حلقت إلى جنوب شرق تايوان وعبرت صوب غرب المحيط الهادئ لتنفيذ "مراقبة جوية وتدريب على الملاحة لمسافات طويلة".

وأضافت أن تايوان أرسلت طائراتها وسفنها للمراقبة وتشغيل أنظمة الصواريخ الأرضية.

ويقول محللون إن زيادة التوغلات الجوية للصين في منطقة الدفاع التايوانية هي جزء من تكتيكات "المنطقة الرمادية" الأوسع التي تُبقي الجزيرة تحت الضغط.

وتأتي هذه التوغلات الجديدة بعد يوم على إكمال الولايات المتحدة والفلبين واليابان تدريبات خفر السواحل المشتركة الأولى في منطقة بحر الصين الجنوبي الذي تعتبره بكين تابعاً لها.

وتتزامن زيادة التوغلات الجوية والتدريبات البحرية للجيش الصيني حول تايوان عادة مع إقامة تايبيه صلاتٍ دبلوماسية مع دول أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us