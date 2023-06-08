أطلق نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، حملته للانتخابات الرئاسة الأمريكية على أمل كسب ترشيح الحزب الجمهوري الذي بات عليه، وفق رأيه، الاختيار بين دونالد ترمب "المتهور" والدستور، معتبراً أن محاولة الرئيس السابق إلغاء الانتخابات الأخيرة يجب أن تمنعه العودة إلى البيت الأبيض.

وكان نائب الرئيس السابق مدافعاً شرساً عن سياسات ترمب في البيت الأبيض. وهو سياسي متدين جداً وعمل في الماضي مقدماً لبرنامج حواري إذاعي وكان حاكماً لولاية إنديانا.

وأكد بنس أنه فخور في الوقوف مع الرئيس السابق المرشح "كل يوم" خلال إدارته من 2017 إلى 2021. لكنه وضع خطاً فاصلاً عندما حرض ترمب حشداً على اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021. وكان بنس داخل المبنى ويشرف على التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.

وقال بنس لمؤيديه في أنكيني في ولاية آيوا "كما قلت مرات عدة، في ذلك اليوم المصيري كانت كلمات الرئيس ترمب متهورة وعرضت عائلتي والجميع في الكابيتول للخطر".

وأضاف أن "الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف أنه في ذلك اليوم، طلب الرئيس ترمب أيضاً أن أختار بينه وبين الدستور، والآن سيواجه الناخبون الخيار نفسه"، مؤكداً: "اخترت الدستور وسأفعل ذلك دائماً".

وكان بنس بنى سمعته نائب رئيس مخلصاً ووقف بجانب ترمب خلال فضيحة استمرت أربع سنوات في البيت الأبيض، وجلب اليمين الديني إلى الساحة.

لكن رفض المسيحي الإنجيلي تلبية طلب ترمب استخدام دوره رئيساً لمجلس الشيوخ لتخريب انتخابات 2020 جعله منبوذاً من القاعدة المتشددة لترمب، وأثار غضب الرئيس الشعبوي نفسه.

واضطر بنس إلى الهرب حفاظاً على حياته عندما اقتحمت مجموعة من الغوغاء بتوجيه من ترمب، في طريقها إلى الكابيتول، الحواجز ودعت إلى إعدام نائب الرئيس.

بنس ينتقد مدح ترمب لبوتين

وفي لقاء مع شبكة CNN الأربعاء هاجم نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، رئيسه السابق دونالد ترمب، لمدحه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجاء أشد انتقاد من بنس لترمب عندما سُئل عن دور الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا في جهودها لصد الهجوم الروسي، بعد أن جادل بأن الولايات المتحدة يجب أن تسرع من دعمها للجيش الأوكراني، وأشار بنس إلى وصف ترمب لبوتين في مقابلة إذاعية في فبراير/شباط 2022 بأنه "عبقري" لشنه هجوماً على أوكرانيا.

وقال بنس: "أعرف الفرق بين العبقري ومجرم الحرب، وأعرف من الذي يجب أن ينتصر في الحرب في أوكرانيا وهو الشعب الذي يناضل من أجل حريته ويكافح من أجل استعادة سيادته الوطنية في أوكرانيا".

- لا أحد فوق القانون

هاجم بنس ترمب لتراجعه عن سياسات محافظة مثل القيود الصارمة على الإجهاض والمسؤولية المالية، واتهمه بالحنث "من اليوم الأول"، بوعده بالحكم "بلباقة وأخلاق".

ورداً على سؤال عن معلومات نشرتها وسائل الإعلام تفيد بأن محامي ترمب أُبلِغوا بأن موكلهم هدف لتحقيق في الاستهتار بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، قال بنس أمام جمهور في قاعة بلدية "لا أحد فوق القانون".

وأضاف "آمل في طريقة للمضي قدماً دون الخطوة الخطيرة والجذرية والمثيرة للانقسام المتمثلة في اتهام رئيس سابق للولايات المتحدة".

وأعلن بنس الذي يحتفل بعيد ميلاده الرابع والستين ترشحه للرئاسة بعد يوم واحد على انضمام حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي إلى السباق واعداً بأن يكون المرشح الوحيد الذي لن يوجه لكماته إلى ترمب.

وما زال ترمب الشخصية الجمهورية الأكثر شعبية في جزء كبير من البلاد.

ويشارك في السباق أيضاً حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وحاكمان سابقان هما نيكي هالي وآسا هاتشينسون.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترمب هو المرشح الأوفر حظًا ويتقدم على ديسانتيس الذي يأتي في المرتبة الثانية بفارق يزيد على ثلاثين نقطة.

ولم يحقق أي من المرشحين الآخرين - بمن فيهم بنس - نسبة تأييد من رقمين.