سياسة
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الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي بارز في "PKK" الإرهابي شمال العراق
نجحت الاستخبارات التركية في تحييد قيادي بارز في تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، إلى جانب عدة عناصر آخرين من التنظيم.
الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي بارز في "PKK" الإرهابي شمال العراق
الاستخبارات التركية تحيّد قيادياً بارزاً في PKK الإرهابي / صورة: AA
8 يونيو 2023

حيّدت الاستخبارات التركية، 3 إرهابيين بينهم قيادي رفيع يدعى "فهمي أوغمن" في عمليةٍ شمالي العراق.

وذكرت مصادر أمنية تركية الخميس، أن الاستخبارات التركية تتبعت قيادات بارزة في تنظيم PKK الإرهابي عبر شبكة مخابرات محلية أنشأتها بالمنطقة، وحددت عبرها مكاناً يستخدمه إرهابيو التنظيم بسرية كبيرة.

وأوضحت أن الاستخبارات كشفت مكان تحرك القيادي البارز في تنظيم PKK الإرهابي "فهمي أوغمن" الملقب حركياً "سنان ديجوار" في ريف منطقة جمجمال التابعة لمدينة السليمانية شمالي العراق.

وأضافت أن أوغمن انضم إلى التنظيم الإرهابي في 1993، ونفذ أعمالاً إرهابية داخل وخارج تركيا، وأشرف بنفسه على عدة عمليات إرهابية في تركيا.

وشددت المصادر على أن الاستخبارات نفذت عملية بالمنطقة استهدفت عناصر التنظيم، وأسفرت عن تحييد الإرهابي أوغمن المدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين في تركيا.

وإلى جانب أوغمن حُيّد الإرهابي محمد صالح جقل، الملقب حركياً "مظلوم قوجر" أحد المسؤولين بالتنظيم، وسائقهما الإرهابي أحمد محمد علي الملقب حركياً "أرارات تولهيدان".

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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