قالت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة CNN ووسائل إعلام أخرى إنّ محامي دونالد ترمب تلقّوا هذا الإخطار من مكتب المدّعي العام جاك سميث، ما يعني أنّ التحقيق يقترب من توجيه الاتّهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.

وترمب متّهم بأنّه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض في مطلع 2021، صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة "سريّة للغاية"، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينصّ عليه القانون رفض ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.

ولم تذكر وسائل الإعلام الأمريكية متّى تلقّى محامو الرئيس السابق هذا الإخطار، لكنّ CNN قالت إنّ وكلاء الدفاع عن ترمب التقوا مسؤولين في وزارة العدل الإثنين.

وحسب الشبكة الإخبارية فإنّ المدّعي العام جاك سميث، المكلّف الإشراف بشكل مستقلّ على التحقيق في هذه القضية، كان في عداد مسؤولي الوزارة الذين التقاهم محامو ترمب.

وسارع الرئيس السابق إلى التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام عن احتمال توجيه اتّهام إليه في هذه القضية. وقال على شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له إنّه "لم يخبرني أحد أنّني متّهم، ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنّني لم أرتكب أيّ خطأ".