فجَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس جدران منزل عائلة الأسير الفلسطيني إسلام الفروخ في البلدة القديمة من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وحدة هندسية تابعة للجيش فجَّرت جدران منزل "الفروخ" (دون الأعمدة) وهو الطابق الثاني من عمارة سكنية مكونة من أربع طوابق.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم فيها الأخير الرصاص الحي والمعدني، فيما رشق المحتجون القوات بالحجارة.

وقالت مصادر طبية إن 16 فلسطينياً أصيبوا بجروح خلال المواجهات، فيما أصيب عشرات بحالات اختناق، وبين المصابين صحفيان أحدهما أصيب برصاصة معدنية في الرأس وحالته خطيرة.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي "الفروخ" بتهمة تنفيذ عملية تفجير مزدوج في محطة الحافلات بمدينة القدس المحتلة، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة العشرات.

وجاءت عملية "الفروخ" بعد سلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمالي الضفة الغربية قتل خلالها عدداً من الفلسطينيين.