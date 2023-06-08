تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس منطقة خيرسون المتضررة من الفيضانات الناجمة عن تفجير سد نوفا كاخوفكا.

وغرّد زيلينسكي على تويتر "اليوم في خيرسون.. هناك اجتماع تنسيقي حول تقييم تبعات العمل الإرهابي في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية".

وقال زيلينسكي: "في خيرسون زرت نقطة عبور إذ أُجلي السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات، مهمتنا هي حماية الأرواح ومساعدة الناس قدر الإمكان. أشكر عناصر الإنقاذ والمتطوعين! أشكر كل من شارك في هذا العمل".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "علينا بحث العديد من المحاور الإنسانية، مثل إنقاذ المواطنين، ومكافحة الإبادة البيئية".

وفي السياق نفسه صرّح فلاديمير ليونيف، رئيس بلدية نوفا كاخوفكا الذي عيّنته روسيا، للتلفزيون الروسي الرسمي، إن "5 أشخاص كانوا يرعون الماشية لقوا مصرعهم غرقاً".

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن تفجير سد نوفا كاخوفكا الذي تسبب انهياره في فيضانات اجتاحات المناطق المحيطة، كما عرّض محطة "زاباروجيا" النووية إلى الخطر.