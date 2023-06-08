سياسة
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زيلينسكي يتفقّد المناطق المتضرّرة من تفجير سد نوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون
الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور المناطق المتضرّرة من تفجير سد نوفا كاخوفكا و5 قتلى على الجانب الروسي من النهر.
زيلينسكي يتفقّد المناطق المتضرّرة من تفجير سد نوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون
زيلينسكي في أثناء جولة تفقدية في خيرسون / صورة: AFP
8 يونيو 2023

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس منطقة خيرسون المتضررة من الفيضانات الناجمة عن تفجير سد نوفا كاخوفكا.

وغرّد زيلينسكي على تويتر "اليوم في خيرسون.. هناك اجتماع تنسيقي حول تقييم تبعات العمل الإرهابي في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية".

وقال زيلينسكي: "في خيرسون زرت نقطة عبور إذ أُجلي السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات، مهمتنا هي حماية الأرواح ومساعدة الناس قدر الإمكان. أشكر عناصر الإنقاذ والمتطوعين! أشكر كل من شارك في هذا العمل".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "علينا بحث العديد من المحاور الإنسانية، مثل إنقاذ المواطنين، ومكافحة الإبادة البيئية".

وفي السياق نفسه صرّح فلاديمير ليونيف، رئيس بلدية نوفا كاخوفكا الذي عيّنته روسيا، للتلفزيون الروسي الرسمي، إن "5 أشخاص كانوا يرعون الماشية لقوا مصرعهم غرقاً".

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن تفجير سد نوفا كاخوفكا الذي تسبب انهياره في فيضانات اجتاحات المناطق المحيطة، كما عرّض محطة "زاباروجيا" النووية إلى الخطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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