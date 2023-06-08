سياسة
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فرنسا.. 5 إصابات بعملية طعن في دار حضانة للأطفال
أصيب 5 أشخاص، بينهم أطفال الخميس إثر عملية طعن في حضانة شرق فرنسا. وتمكنت قوات الأمن لاحقاً من إلقاء القبض على المهاجم.
فرنسا.. 5 إصابات بعملية طعن في دار حضانة للأطفال
5 إصابات بعملية طعن في دار حضانة للأطفال شرق فرنسا / صورة: AFP
8 يونيو 2023

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن 5 أشخاص بينهم 4 أطفال أصيبوا الخميس بعملية طعن قرب بحيرة في بلدة آنسي شرق البلاد.

وكشفت معلومات أولية للشرطة أن "الهجوم أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم 4 أطفال من دار حضانة كانوا يلعبون قرب بحيرة، فيما جرى توقيف المهاجم بسرعة"، حسب موقع "فرانس 24".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في تغريدة عبر تويتر، إن "عدة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 09:45 صباحاً بالتوقيت المحلي (07:45 ت.غ)، في بلدة آنسي".

وأضاف أنه "جرى توقيف المهاجم بفضل التحرك السريع لقوات الأمن".

من جهته، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر تويتر، الهجوم بأنه "جبان".

وكتب ماكرون أن "الأمة في حالة صدمة.. أفكارنا معهم ومع عائلاتهم، وأجهزة الطوارئ".

وأعلنت محطة BFMTV التلفزيونية أن "دارمانين ورئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن متوجهان إلى آنسي".

وبعد سماع النبأ وقف أعضاء البرلمان الفرنسي دقيقة صمت، حسب المصدر نفسه.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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