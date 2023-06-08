امتلأت رحلات الخطوط الجوية التركية بنسبة 81.8% خلال مايو/أيار الماضي، ونقلت 7.4 ملايين راكب عبر طائراتها في تلك الفترة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للشركة الخميس، ذكر أن عدد الركاب خلال مايو/أيار 2023 ارتفع بنسبة 16%، في زيادة واضحة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت نسبة امتلاء رحلات الطيران الخارجي 82% والطيران الداخلي 80.7%.

وأوضح البيان أن عدد المسافرين خارج تركيا ارتفع في مايو/أيار بنسبة 22.2% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، ليبلغ عددهم 2.3 مليون راكب.

كما زاد عدد الركاب بنسبة 29% في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، إذ بلغ إجمالي العدد نحو 31 مليون شخص.

واختتم البيان بأن أسطول الخطوط الجوية التركية وصل إلى 417 طائرة بنهاية مايو/أيار.

ويصل عدد طائرات أسطول الخطوط الجوية التركية إلى 417 طائرة حتى الآن، وفق أحدث بيانات للشركة.