سياسة
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امتلأت بنسبة 81%.. الخطوط الجوية التركية تنقل 7.4 ملايين راكب خلال شهر
ذكرت شركة الخطوط الجوية التركية، أن عدد الركاب ارتفع بنسبة 16% خلال شهر مايو/أيار الماضي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
امتلأت بنسبة 81%.. الخطوط الجوية التركية تنقل 7.4 ملايين راكب خلال شهر
بلغت نسبة امتلاء رحلات الطيران الخارجي على متن الخطوط الجوية التركية 82% والطيران الداخلي 80.7% / Others
8 يونيو 2023

امتلأت رحلات الخطوط الجوية التركية بنسبة 81.8% خلال مايو/أيار الماضي، ونقلت 7.4 ملايين راكب عبر طائراتها في تلك الفترة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للشركة الخميس، ذكر أن عدد الركاب خلال مايو/أيار 2023 ارتفع بنسبة 16%، في زيادة واضحة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت نسبة امتلاء رحلات الطيران الخارجي 82% والطيران الداخلي 80.7%.

وأوضح البيان أن عدد المسافرين خارج تركيا ارتفع في مايو/أيار بنسبة 22.2% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، ليبلغ عددهم 2.3 مليون راكب.

كما زاد عدد الركاب بنسبة 29% في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، إذ بلغ إجمالي العدد نحو 31 مليون شخص.

واختتم البيان بأن أسطول الخطوط الجوية التركية وصل إلى 417 طائرة بنهاية مايو/أيار.

ويصل عدد طائرات أسطول الخطوط الجوية التركية إلى 417 طائرة حتى الآن، وفق أحدث بيانات للشركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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