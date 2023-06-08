سياسة
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أفغانستان.. عشرات القتلى والمصابين في تفجير استهدف مسجداً شمالي البلاد
أفادت وكالات إعلام أفغانية بمقتل 15 شخصاً وإصابة 50 آخرين في تفجير استهدف مسجداً بولاية بدخشان شمالي البلاد.
أفغانستان.. عشرات القتلى والمصابين في تفجير استهدف مسجداً شمالي البلاد
مصلّون يهربون من التفجير في أثناء صلاة الجنازة بولاية بدخشان شمالي أفغانستان / صورة: AFP
8 يونيو 2023

قُتل 15 شخصاً وأصيب 50 اليوم الخميس جرّاء انفجار استهدف مسجداً بولاية بدخشان شمالي أفغانستان، حسب وكالة "أريانا نيوز" المحلية.

ونقلت الوكالة عن سلطات الولاية قولها إن الانفجار وقع في في أثناء تأدية مسؤولين من حركة طالبان صلاة الجنازة على نائب المحافظ السابق نزار أحمدي الذي قُتل بانفجار سيارة مفخخة في وقت سابق الأسبوع الجاري.

ونقل موقع "طلوع نيوز" عن مصدر من المستشفى طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول إليه التصريح للإعلام، قوله إنهم "استقبلوا بعد الانفجار 15 جثة و50 جريحاً".

وقال سكان بدخشان وشهود عيان إن "الانفجار وقع داخل المسجد النبوي في مدينة فايز آباد، وأسفر عن إصابات".

وأكّد معزّ الدين أحمدي رئيس الإعلام والثقافة في بدخشان (مسؤول محلي من طالبان) وقوع الانفجار، بلا مزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان إن قائد شرطة إقليم بغلان السابق كان هدفاً للانفجار، وتشير تقارير إلى أنه توُفّي في الانفجار، دون تأكيد ذلك رسمياً.

وتقول مصادر إن إطلاق نار وقع بعد الانفجار حسب "أريانا نيوز"، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 12:00ت.غ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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