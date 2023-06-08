أعلنت إيران الخميس أنها بدأت إنشاء محطتين نوويتين جديدتين، في محافظة بوشهر جنوب البلاد.

وقال محافظ بوشهر أحمد محمدي زاده، إن قدرة كل محطة تبلغ 1080 ميغاواط، لافتاً إلى أن مهندسين وخبراء إيرانيين ينفذون المشروع بالكامل، حسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بوشهر الواقعة على الساحل الشرقي للخليج، فيها حالياً محطة طاقة نووية بقدرة 3000 ميغاوات.

وفي 1 يونيو/حزيران الجاري أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير تفصيلي، أن تقديراتها تشير إلى زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، لافتة إلى أنه بلغ أكثر من 23 ضعف الحدّ المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية.

ووفق تقديرات الوكالة، فإن هذا المخزون ارتفع بمقدار نحو طن، بنسبة تفوق 25% منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

ومنذ شهور طويلة يتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/أيار 2018.