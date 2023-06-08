أعلن مصرف "بنك أوف سكوتلاند" الأربعاء، أن صحيفة "ذي تليغراف" البريطانية اليومية وطبعتها الصادرة يوم الأحد "صنداي تليغراف" ومجلة "ذي سبيكتايتور"، ستُطرح للبيع بسبب تَخلُّف شركتها الأم عن سداد ديون واجبة عليها.

وأوضح المصرف الذي تدين له المجموعة، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه لم يكن يملك "سوى تعيين حراس قضائيين لشركة "بي يو كيه ليمتد" التي تدير مجموعة "تليغراف ميديا غروب" المملوكة لعائلة باركلي الثرية، "بسبب الديون الواجبة عليها وفي غياب أي إشارة إلى إمكان السداد".

وشدّد "بنك أوف سكوتلاند" على أن هذه الخطوة هي "الخيار الأخير" بسبب عدم تَمكُّنه من التوصل إلى اتفاق مع المجموعة لسداد الديون.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حجم الدين يبلغ نحو مليار جنيه إسترليني (1.24 مليار دولار).

واشترى الأخوان التوأمان فريدريك وديفيد باركلي اللذان توُفّيا عام 2021، منشورات مجموعة "تليغراف" عام 2004 مقابل 665 مليون جنيه إسترليني (840 مليون دولار).

ويملك الشقيقان إمبراطورية شاسعة بدأت بالفنادق وتوسعت لتشمل البيع بالتجزئة ووسائل الإعلام.