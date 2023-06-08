شدّد مجلس الأمن القومي التركي الخميس على أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه أن يسهم بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأكد مجلس الأمن القومي التركي مواصلة أنقرة المساهمة في جهود مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وفق البيان.

كما شدد الاجتماع على وجوب اتخاذ خطوات لضمان الأمن والسلام والرفاهية في تركيا بالفترة الجديدة، التي تُعَدّ بداية رؤية "قرن تركيا".

ولفت إلى أهمية الدعم الذي تقدمه أنقرة للمنطقة في وقت يستمر فيه الحوار لمنع تحول التوتر في كوسوفو إلى أزمة.

واجتماع اليوم هو الأول منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، وحضره أعضاؤه الجدد الذين يضمّون عدداً من الوزراء والعسكريين، برئاسة الرئيس أردوغان.

وأعضاء مجلس الأمن القومي هم جودت يلماز نائب الرئيس، ووزراء العدل يلماز تونج، والخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا، والدفاع يشار غولر، ورئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.