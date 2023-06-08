سياسة
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مجلس الأمن التركي يؤكد أهمية التعاون الدولي لتسهيل عودة طوعية للسوريين
شدّد مجلس الأمن القومي التركي، في اجتماعه الأول منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه أن يسهم بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين.
مجلس الأمن التركي يؤكد أهمية التعاون الدولي لتسهيل عودة طوعية للسوريين
اجتماع مجلس الأمن القومي التركي اليوم هو الأول منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي / صورة: AA
8 يونيو 2023

شدّد مجلس الأمن القومي التركي الخميس على أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه أن يسهم بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأكد مجلس الأمن القومي التركي مواصلة أنقرة المساهمة في جهود مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وفق البيان.

كما شدد الاجتماع على وجوب اتخاذ خطوات لضمان الأمن والسلام والرفاهية في تركيا بالفترة الجديدة، التي تُعَدّ بداية رؤية "قرن تركيا".

ولفت إلى أهمية الدعم الذي تقدمه أنقرة للمنطقة في وقت يستمر فيه الحوار لمنع تحول التوتر في كوسوفو إلى أزمة.

واجتماع اليوم هو الأول منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، وحضره أعضاؤه الجدد الذين يضمّون عدداً من الوزراء والعسكريين، برئاسة الرئيس أردوغان.

وأعضاء مجلس الأمن القومي هم جودت يلماز نائب الرئيس، ووزراء العدل يلماز تونج، والخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا، والدفاع يشار غولر، ورئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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